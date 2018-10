Le transport de pétrole par train retiré de la liste de surveillance

Photo: John Woods La Presse canadienne

Ottawa — Le transport de liquides inflammables par train, comme le pétrole, a été retiré de la liste de surveillance du Bureau de la sécurité des transports (BST), cinq ans après la tragédie de Lac-Mégantic, a annoncé lundi sa présidente, Kathy Fox. Le BST, qui est chargé d’enquêter sur les accidents dans le transport aérien, ferroviaire et maritime, se dit généralement satisfait des mesures prises par le gouvernement fédéral et l’industrie pour réduire les risques posés par le transport de matières dangereuses. Il identifie toutefois d’autres facteurs de risque, comme la fatigue des cheminots et le non-respect des signaux ferroviaires. Le transport des liquides inflammables avait été ajouté à la liste de surveillance du BST en 2014 dans la foulée de la tragédie de Lac-Mégantic. Quarante-sept personnes avaient perdu la vie en juillet 2013.