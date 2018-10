La station de métro Beaudry fermée jusqu’en juin

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Le long tapis roulant de la vétuste station de métro Beaudry s’ébranlait dimanche pour une dernière journée. À partir du lundi 1er octobre, cet arrêt de la ligne verte sera fermé en raison d’une « réfection majeure », et ce, jusqu’en juin 2019. Presque tout y passera durant les travaux, selon les plans de la STM. La station subira ainsi des travaux d’architecture, de structure, de mécanique du bâtiment, d’électricité, d’étanchéité et d’éclairage. Le coût prévu des travaux est de 23,3 millions. Un service de navette vers les stations Papineau et Berri-UQAM sera mis sur pied, en plus du service habituel de la ligne 15, qui dessert la rue Sainte-Catherine.