STM: la station de métro Beaudry fermée jusqu’en juin prochain

Le long et distinctif tapis roulant de la profonde et vétuste station de métro Beaudry s’ébranlait dimanche pour une dernière journée avant longtemps. À partir de ce lundi 1er octobre, cet arrêt de la ligne verte sera fermé en raison d’une « réfection majeure », et ce jusqu’en juin 2019.

L’annonce officielle a été faite en août par la Société de transports de Montréal (STM), mais cette dernière avait préféré ne pas lancer les travaux durant la période estivale, habituellement moins achalandée, pour ne « pas nuire à la période touristique » dans ce secteur de la rue Sainte-Catherine qui est réservé aux piétons pendant la belle saison.

Structure et architecture

La station Beaudry se trouve au coeur du Village gai et est située entre la station Berri-UQAM et l’arrêt Papineau près du Pont Jacques-Cartier. Presque tout y passera durant les travaux, selon les plans de la STM. La station subira entre autres des travaux d’architecture, de structure, de mécanique du bâtiment, d’électricité, d’étanchéité et d’éclairage.

Le coût prévu des travaux est de 23,3 millions.

Navette

Un service de navette vers les stations Papineau et Berri-UQAM sera mis sur pied, en plus du service régulier de la ligne 15, qui dessert la rue Sainte-Catherine.

Pas d’ascenseurs

La STM souligne que c’est en raison de la configuration unique — « profonde, étroite et allongée » — de cette station que les travaux nécessitent sa fermeture. À 29 mètres sous le sol, l’arrêt Beaudry est le plus profond du réseau du métro, avec la station Charlevoix.

Pour les mêmes raisons, ajoute la STM, la nouvelle station ne pourra pas être équipée d’ascenseurs. Cette décision, dévoilée par Radio-Canada en mai, avait « choqué » Linda Gauthier, la présidente du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ), un organisme qui défend les personnes en situation de handicap. « C’est incroyable et inacceptable », avait-elle déclaré au diffuseur public.

La STM avait alors expliqué que l’installation d’ascenseurs était problématique et qu’elle aurait demandé un achat de terrain et une modification de zonage, ce qui « ne correspondait pas à l’échéancier prévu. »

Des précédents

Ce n’est pas la première fois que la STM ferme complètement une station pour la rénover. En 2015, par exemple, la station Beaubien avait fermé ses portes. Même chose pour la station Jolicoeur en 2013.