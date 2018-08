Bixi Montréal poursuit son expansion

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Des stations de vélo en libre-service Bixi seront ajoutées, dès le printemps 2019, dans cinq nouveaux arrondissements montréalais, a annoncé mercredi la Ville de Montréal. Ces dernières seront installées à Anjou, Lachine, Saint-Léonard, Montréal-Nord et Saint-Laurent, permettant ainsi d’étendre encore un peu plus le territoire couvert par l’emblématique service de vélopartage. Ce nouveau déploiement s’appuiera sur un investissement de la Ville de 4,7 millions de dollars et permettra à Bixi Montréal de faire l’acquisition de 1000 vélos supplémentaires, en plus de pouvoir ajouter une soixantaine de nouvelles stations aux quatre coins de l’île de Montréal.