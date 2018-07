Les vélos seront interdits au cimetière Mont-Royal

Les cyclistes ne pourront plus circuler dans le cimetière Mont-Royal à compter du 1er août. La direction du cimetière a justifié sa décision en invoquant le comportement délinquant de certains cyclistes.

Le cimetière soutient qu’au cours des deux dernières années, il a tenté de faire respecter les règles limitant à 10 km/h la vitesse autorisée pour les cyclistes et obligeant ceux-ci à rouler en file indienne dans des groupes ne dépassant pas quatre personnes. Mais les affiches et les campagnes de sensibilisation n’ont pas suffi, indique Alexandre Gonçalves, gérant des opérations au cimetière Mont-Royal.

« On a vu un afflux de groupes de cyclistes après les heures d’ouverture et les fins de semaine. Ils utilisent le terrain pour s’entraîner. Certains ne respectent pas nos consignes, roulent à vive allure et ne se conforment pas au caractère sacré du cimetière », a-t-il expliqué.

Le cimetière a récemment installé une chicane dans l’entrée destinée aux piétons afin d’empêcher les cyclistes d’y passer. Mais à compter du 1er août, même l’entrée pédestre sera fermée après 20 h afin de mieux contrôler l’accès au site, « du moins au début », a précisé M. Gonçalves.

« Je suis en deuil », a commenté Suzanne Lareau, p.-d.g. de Vélo Québec. « Je vais m’y entraîner deux fois par semaine. C’est vrai qu’il y a eu des abus. Je comprends la direction d’avoir été exaspérée. Il y a des gens qui venaient en pelotons de 20-30 cyclistes. Ça n’avait pas de bon sens. Ce n’est pas une place pour rouler en peloton. Et il y a des gens qui roulaient vite malgré la consigne. »

Mme Lareau estime toutefois que la décision du cimetière est trop « radicale » : « Je trouve ça particulier qu’on soit rendu à établir une discrimination sur le mode de déplacement. Ce n’étaient pas tous les cyclistes qui étaient délinquants. »

Elle entend solliciter une rencontre avec la direction du cimetière afin que d’autres solutions puissent être envisagées.