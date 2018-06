Mort de Clément Ouimet: le coroner plaide pour la sécurité, sans apporter de solution claire

Jugeant que « la solution la plus adéquate pour assurer la sécurité des cyclistes et piétons » près de la voie Camillien-Houde, sur le Mont-Royal, « n’est pas facile à trouver », le coroner chargé de l’enquête sur la mort de Clément Ouimet, en octobre, ne tranche pas sur les solutions à mettre en place.

Dans un bref rapport de cinq pages rendu public lundi, le coroner Jean Brochu confirme que le conducteur d’un VUS a percuté le jeune cycliste, qui portait son casque, après avoir « subitement décidé d’effectuer un virage en U ». « Le cycliste qui arrivait derrière n’a pas eu le temps de freiner et de ralentir sa course de façon significative ». « On ignore si le conducteur du VUS a actionné son clignotant » ou « s’il a vu le cycliste », ajoute le coroner.

Le coroner pointe du doigt la difficulté d’accès au belvédère du mont Royal, non loin du lieu de l’impact. Il est impossible pour un véhicule arrivant de l’ouest de retourner dans cette direction, après un arrêt au belvédère, sans effectuer la manoeuvre en U, illégale. Il en est de même pour un véhicule arrivant de l’est et dont le conducteur veut se rendre au belvédère.

« Y aurait-il lieu de réaménager l’accès au belvédère ? » questionne le coroner, sans apporter de solution définitive.

Si l’accès devait être complètement fermé aux véhicules, le Dr Brochu propose l’instauration d’une navette pour transporter les visiteurs au parc du Mont-Royal.



À l'heure actuelle, le belvédère est desservi en tout temps par des autobus de la STM. Ce service est aussi bonifié en période estivale.

Il rappelle qu’un projet pilote interrompant la circulation automobile au sommet de la montagne pour une période de cinq mois est en cours, et qu’une consultation publique sera tenue.

« Il faut souhaiter que les meilleures mesures soient prises pour assurer la sécurité des personnes plus vulnérables dans les rues, autant dans le parc du Mont-Royal que dans le reste de l’île de Montréal », conclut-il.