Un quartier écologique au bord du fleuve

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

À l’extrémité est de l’Île-des-Soeurs, un des rares quartiers écologiques au Canada est en voie d’être achevé. Après avoir construit plusieurs tours d’habitation (Evolo, Evolo 2, Evolo S et Evolo X, en construction), des maisons de ville et les édifices Zuni et Pavillon, la Corporation Proment amorce la septième phase du projet MYX condos. Un édifice aux caractéristiques uniques, selon le promoteur.

En forme de L, le MYX comptera 198 logements, dont plus de 50 % ont déjà été acquis en prévente. Une fois construit, il complétera l’aménagement de la première phase du quartier Pointe-Nord, un quartier écologique certifié LEED ND (certification décernée par le Conseil du bâtiment durable du Canada). En bordure du futur MYX, une autre phase est en préparation.

Ilan Gewurz, vice-président exécutif de la Corporation Proment, a bien hâte de voir s’ériger cet édifice de sept et huit étages à l’endroit où se trouve actuellement un stationnement. « Cela concrétisera notre vision, qui était de créer un quartier vert en bordure du fleuve avec des commerces de proximité de type artisanal », dit-il.

L’édifice se situera en bordure du chemin de la Pointe-Nord, où se trouvent déjà, côté est, de petits commerces, dont une boulangerie, un salon de coiffure, un studio de yoga et un dépanneur. Une fois le MYX terminé s’ajouteront, côté ouest, d’autres commerces, notamment un marché local et une librairie. « Nous voulons diversifier l’offre en attirant des commerces utiles aux résidents qui leur permettront de tout trouver ici », affirme Ilan Gewurz, qui croit qu’avec cette artère, Pointe-Nord deviendra un véritable village urbain.

Les raisons d’habiter au MYX

Selon M. Gewurz, il y a plusieurs bonnes raisons de choisir le MYX comme lieu de résidence. D’abord, son emplacement. « L’édifice sera à une centaine de mètres de la future gare du Réseau express métropolitain (REM) et à quelques minutes du centre-ville », soutient-il.

Également, le design des logements. « Il est de style scandinave, épuré, avec l’usage de matériaux nobles, dont le bois », poursuit M. Gewurz.

Le MYX offrira aussi plusieurs espaces communs. Sur le toit, il y aura une piscine, un chalet urbain comprenant une cuisine commune, ainsi qu’une terrasse avec chaises longues et balançoires suspendues. Un gymnase avec vue sur le fleuve complétera le tout. « Ces aménagements favoriseront les interactions sociales et le cotravail », affirme le vice-président.

La réputation du développeur est une autre bonne raison de choisir le MYX, selon Ilan Gewurz. La Corporation Proment existe depuis 1965 et a construit sur l’Île-des-Soeurs 5000 logements en copropriété. Sur son site Internet, on apprend qu’elle a été récompensée 14 fois pour la qualité du design et l’innovation dans la conception.

Un quartier réfléchi

Le MYX s’insère ainsi dans un quartier réfléchi, développé en collaboration avec l’arrondissement de Verdun. « Par exemple, nous avons pensé l’agencement des bâtiments de façon à offrir à tous les résidents une vue soit sur le fleuve, soit sur le centre-ville, soit les deux », soutient M. Gewurz.

Sur le plan directeur de la Pointe-Nord, on peut aussi constater que tous les espaces en bordure du fleuve sont publics et sillonnés de pistes cyclables et de sentiers. « Nous voulions créer un quartier riverain avec une ouverture et un accès à l’eau », dit M. Gewurz, qui souligne la rareté de ces endroits sur l’île de Montréal.

Le promoteur a aussi voulu que ces endroits soient animés. « Ainsi, la place centrale, située au bout du chemin de la Pointe-Nord, est enrichie de potagers l’été et devient, en partie, une patinoire l’hiver», poursuit le promoteur.

La Corporation Proment tenait aussi à créer un quartier écologique certifié. Ici, les tours Evolo et Evolo II possèdent la certification LEED Or et les autres bâtiments sont en attente de la certification. Presque tous les stationnements sont souterrains pour laisser un maximum de place à la verdure et plusieurs édifices ont des toits verts ou une membrane blanche afin de réduire les îlots de chaleur. Même le stationnement du MYX sera recouvert d’un toit vert. Parmi les autres caractéristiques vertes, les eaux de pluie seront récupérées et Proment a utilisé des matériaux de construction non toxiques et de provenance locale.