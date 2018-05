STM: les chauffeurs se dotent d’un mandat de grève

Les chauffeurs d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM) ont voté jeudi à 99 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée. Les discussions entre la STM et les syndiqués achoppent sur plusieurs points, mais principalement sur le temps alloué aux chauffeurs pour terminer un trajet d’autobus. La STM négocie actuellement avec trois des six syndicats représentant différents groupes d’employés au sein de l’entreprise. Les employés d’entretien ont annoncé de leur côté six jours de grève d’heures supplémentaires dès la semaine prochaine, du 7 au 12 mai.