Perdez-vous plus de temps que les autres dans vos déplacements?

Déplacement domicile-travail

Navettage à partir du lieu de résidence

Qu’ils se fassent en voiture, en autobus ou à vélo, les déplacements quotidiens rythment la vie de tous les citoyens, peu importe leur lieu de résidence. Le temps qu’on y consacre est de plus en plus long. Et il devient un enjeu majeur, tant pour les élus que pour les urbanistes. En plus d’avoir un impact sur l’état des infrastructures de transport, il joue un rôle prépondérant sur la qualité de vie des citoyens.En 2016, selon les données du dernier recensement, les Canadiens avaient consacré, en moyenne, 26,2 minutes à leurs déplacements entre la maison et le lieu de travail, tous modes de transport confondus. Il s’agit d’une hausse de 0,8 minute par rapport à 2011 (25,4 minutes).Explorez le graphique ci-dessous pour connaître le temps que vous consacrez à vos déplacements domicile-travail en fonction de votre lieu de résidence, de votre moyen de locomotion et du moment de la journée où vous quittez votre demeure.Ces temps de déplacement s’expliquent, entre autres, par les distances que parcourent les travailleurs. Celles-ci ont eu tendance à augmenter au cours des dernières décennies, entre autres à cause de l’étalement urbain.Depuis quelques années, on observe tout de même une relocalisation de certains pôles d’emplois, notamment en bordure des grands axes autoroutiers.Explorez le graphique ci-dessous pour voir l’ensemble des déplacements effectués dans la région métropolitaine montréalaise. En cliquant sur les villes, il vous sera possible de voir combien de travailleurs entrent et sortent de chacune d’elles sur une base quotidienne.Ces visualisation de données ont été réalisées conjointement avec le groupe PolyData de Polytechnique Montréal.