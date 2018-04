Les voitures de métro du Réseau express métropolitain (REM) seront entièrement construites dans une usine indienne, a confirmé Alstom Canada jeudi.

Au total, le tiers du contrat octroyé par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), soit un milliard de dollars canadiens, sera dépensé en dehors de la province.

En partenariat avec SNC-Lavalin, Alstom fournira 212 voitures de métro de type Metropolis a précisé l’entreprise jeudi. Le choix de fabriquer les rames en Inde s’explique par l’expertise spécifique de l’usine retenue, a justifié Henri Poupart Lafarge, grand patron de la compagnie.

Ce sont les deux tiers — 67 % — des 3,2 milliards de dollars du contrat du consortium dirigé par Alstom Canada qui seront investis au Québec, a cependant insisté l’entreprise.

L’annonce survenait alors que le premier ministre Philippe Couillard, le président de la CDPQ, Michael Sabia, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, procédaient au lancement des travaux du système de train léger.

Le 8 février dernier, lors de l’annonce de la sélection d’Alstom pour ce contrat, des critiques s’étaient fait entendre, surtout pour avoir écarté Bombardier, une compagnie dans laquelle la Caisse de dépôt a investi de façon importante en 2015.

« Mais comme contribuable québécois, on a avantage à avoir des processus compétitifs les plus larges possible. C’est l’approche qu’a choisie avec justesse M. Sabia », avait alors dit le premier ministre Philippe Couillard.

Selon M. Sabia, la CDPQ gère le projet, mais joue également le rôle d’investisseur. « Notre équipe a fait le choix pour livrer l’objectif fondamental de ce processus, soit le meilleur projet au meilleur prix », a-t-il dit. Et le REM comptera 65 % de contenu québécois, a-t-il répété.

Le consortium assure maintenant que 250 emplois seront créés à long terme au Québec pour mettre en oeuvre ce grand projet d’infrastructure de transport public.