Infractions à vélo: Montréal et Vélo Québec furieux contre Québec

La Ville de Montréal et Vélo Québec estiment que les récents amendements au projet de loi sur le Code de la sécurité routière n’ont pas corrigé les incohérences en ce qui a trait aux amendes imposées aux cyclistes. Québec maintient les hausses de plus de 430 % des amendes imposées pour des infractions commises à vélo, et l’administration Plante ne cache pas sa déception.

« On est déçus et on est assez mécontents. On enjoint au ministre de réviser ça », a indiqué jeudi Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs au comité exécutif. « Il est encore temps de coller un peu plus à la réalité montréalaise et de relire les mémoires de tous les groupes montréalais, qui sont tous clairs à cet égard-là. »

L’attachée de presse de Valérie Plante a d’ailleurs confirmé au Devoir que le cabinet de la mairesse avait communiqué avec celui du ministre de Transports, André Fortin, pour signifier le mécontentement de l’administration montréalaise.

Amendes salées

Le projet de loi 165 prévoit notamment que les amendes aux cyclistes, qui variaient entre 15 et 30 $ auparavant, seraient désormais de 80 $ pour une première offense jusqu’à 100 $ pour une récidive, peu importe l’infraction.

Dans leurs mémoires déposés en février dernier, la Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et Vélo Québec avaient demandé une gradation des amendes en fonction de la gravité de l’infraction. Ces amendes devaient être dissuasives, mais non abusives, avait-on fait valoir.

Or, les amendements qui viennent d’être déposés ne modifient pas les montants des amendes, a constaté Vélo Québec. « Ça veut dire ceci : qu’il te manque un réflecteur sur ton vélo ou que tu brûles un feu rouge, c’est le même prix », explique Suzanne Lareau, p.-d.g. de Vélo Québec. « On avait recommandé qu’ils haussent les amendes à 50 $. Avec les frais qui s’ajoutent, ça fait autour de 65 $. On trouvait que c’était dissuasif. »

Suzanne Lareau ne décolère pas. « On trouve que ça n’a pas de sens. On veut encourager la mobilité durable, mais on va avoir dans le Code de la sécurité routière des mesures qui vont de toute évidence décourager l’usage du vélo », résume-t-elle.

Autre absurdité, selon Mme Lareau : un cycliste auquel il manque un réflecteur pourrait recevoir une contravention de 80 $ alors qu’un automobiliste roulant avec un phare brûlé recevra une amende de 60 $. « Je comprends qu’on n’ait pas obtenu tout ce qu’on souhaitait, mais ça, ça m’apparaît carrément abusif », dit-elle.

Au cabinet du ministre André Fortin, on rappelle que le projet de loi a été passé au crible par les parlementaires et on maintient le cap quant aux amendes de 80 à 100 $. « Le débat a été fait sur chacun des articles du nouveau Code proposé en étude détaillée par les parlementaires. Nous proposerons donc cette version du Code pour adoption prochainement », a souligné Marie-Pier Richard, attachée de presse du ministre Fortin.

Principe de prudence

Marianne Giguère déplore aussi que le gouvernement n’ait pas retenu la recommandation de la Ville permettant aux cyclistes de considérer un panneau d’arrêt comme un cédez-le-passage. De même, la Ville réclamait que les cyclistes puissent tourner à droite au feu rouge. « Tout le monde était d’accord, y compris le SPVM, pour dire que ce sont des comportements acceptables qui favorisent les transports actifs sans mettre davantage en danger les autres usagers de la route », soutient Mme Giguère.

Rappelons qu’en décembre dernier, Québec a présenté son projet de réforme du Code de la sécurité routière qui introduit un principe de prudence à l’égard des plus vulnérables sur la route. Si les amendes aux cyclistes étaient multipliées par cinq, Québec avait consenti à éliminer les points d’inaptitude aux utilisateurs du vélo.

Le nouveau Code sera également plus sévère à l’endroit des automobilistes qui utilisent leur cellulaire au volant et de ceux qui ont consommé de l’alcool.