REM: fin des discussions, dit Philippe Couillard

Photo: Caisse de dépôt et placement du Québec

Malgré la grogne qui monte dans les banlieues au sujet du projet de Réseau express métropolitain (REM), le premier ministre affirme que l’étape des discussions est terminée. Dimanche, La Presse canadienne a révélé que la grogne s’intensifie dans plusieurs municipalités en périphérie de Montréal au sujet du futur train de la Caisse de dépôt et placement. Les municipalités protestent contre le mécanisme de tarification imposé par la Caisse et craignent l’explosion des coûts à long terme. Lundi matin, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a qualifié le REM d’« extraordinaire pour Montréal et pour le Québec ». Il a minimisé la colère des municipalités en affirmant que « tous les dialogues possibles et nécessaires ont été faits ». Selon lui, le projet est désormais arrivé à la phase d’exécution et les travaux vont débuter rapidement. Pour Philippe Couillard, le REM est ni plus ni moins qu’un « changement d’époque » pour Montréal et pour le Québec.