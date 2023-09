Des oiseaux presque aussi intelligents que des singes

Les oiseaux n’ont pas tous une tête de linotte. Plusieurs espèces possèdent même un plus grand nombre de neurones dans leur cerveau que certains primates. Les humains n’ont manifestement pas l’apanage de l’intelligence, nous démontre l’éthologue Louis Lefebvre dans Têtes de linotte ? Innovation et intelligence chez les oiseaux, qui paraît aux Éditions du Boréal.

À la lecture de ce passionnant ouvrage de vulgarisation, on comprend que les expressions telles que « cervelle d’oiseau » et « tête de linotte », qui sont utilisées dans toutes les langues pour qualifier une personne stupide, témoignent de la méconnaissance dont nous avons longtemps fait preuve au sujet de l’intelligence des oiseaux.

Ces expressions sont apparues probablement parce que « les oiseaux sont menus et ont de petites têtes et parce qu’il y en a qui, en effet, ne sont pas particulièrement futés, comme les autruches, les émeus et les poules. Mais à partir du moment où on a commencé à les observer vraiment et à regarder leur cerveau, on s’est aperçu que, non seulement les oiseaux possédaient une structure équivalente à notre cortex, mais que certaines espèces, comme les perroquets et les corbeaux, avaient un nombre de neurones dans cette partie du cerveau supérieur à celui des singes, dont le corps est pourtant plus gros », souligne Louis Lefebvre, professeur émérite de l’Université McGill.

L’une des premières observations de comportements innovateurs chez les oiseaux qui ont lancé la recherche dans ce domaine est celle de mésanges qui arrivaient à ouvrir les bouteilles de lait déposées par les laitiers le matin devant les portes des maisons. Observé pour la première fois en 1921 dans le sud de l’Angleterre, ce comportement a ensuite été remarqué dans tout le pays. Il a fallu attendre 100 ans avant que des chercheurs démontrent par une série d’expériences en nature et en laboratoire que, lorsqu’une mésange avait découvert comment s’y prendre pour avoir accès à la crème sur le dessus du lait, son innovation se répandait ensuite par transmission culturelle, les oiseaux imitant leurs congénères.

M. Lefebvre explique que la mésange commence par picorer le verre de la bouteille de lait, mais que, tôt ou tard, en bonne exploratrice, elle s’essaie ensuite sur le bouchon en carton ou en papier métallique, qu’elle arrive à arracher ou à percer. « La mésange est habile pour aller chercher des insectes sous l’écorce des arbres, elle a donc adapté ce comportement sur la bouteille de lait. »

L’oiseau qui voit de la nourriture derrière une barrière transparente va d’abord s’attaquer à cette barrière. Ensuite, il lui faut inhiber ce comportement qui ne fonctionne pas et chercher des solutions de rechange. Il lui faut aussi comprendre les indices que l’environnement lui donne quand il teste ses autres tentatives.

Louis Lefebvre a pu vérifier ce phénomène chez le quiscale de la Barbade, où l’Université McGill possède une station de recherche. Le chercheur avait d’abord constaté dans la nature des comportements innovateurs chez cette espèce, qui notamment va voler des boulettes sèches dans les écuelles des chiens et les trempe ensuite dans l’eau pour les ramollir avant de les manger.

Quand son équipe a présenté à des quiscales une boîte de Petri portant un couvercle transparent et contenant de la nourriture, les oiseaux ont d’abord picoré le centre du couvercle. Lorsqu’ils se sont rendu compte que cette action était sans effet, certains se sont mis à piquer les côtés du couvercle, lequel s’est alors mis à bouger. Ceux qui ont continué à agir sur cette partie du couvercle ont fini par faire basculer ce dernier.

M. Lefebvre a aussi éprouvé la capacité d’innovation du sporophile (un cousin des pinsons de Darwin) qui, dans l’environnement naturel, s’empare des sachets de sucre sur les tables des restaurants et les apporte au nid, où il les ouvre et mange leur contenu en toute quiétude. Il a pu observer lors d’expériences que cette espèce exploratrice réussit aussi très bien à enlever le couvercle d’une boîte en plexiglas dans laquelle on avait mis de la nourriture.

Dans son livre, Louis Lefebvre donne une multitude d’exemples d’innovations dont ont fait preuve diverses espèces d’oiseaux dans la nature. Plusieurs de ces innovations concernent l’adoption d’une nouvelle source de nourriture, souvent complètement incongrue pour l’espèce en question, comme les goélands, des oiseaux marins, qui dévorent du fast-food de chez McDonald’s.

Photo: Photo fournie par Louis Lefebvre

D’autres consistent en l’utilisation d’un outil pour accéder à un aliment convoité. Par exemple, le géospize pique-bois, un pinson des îles Galápagos, utilise une brindille qu’il insère dans une crevasse pour y récupérer les insectes qui s’y sont logés. On a même vu certains individus de cette espèce utiliser des copeaux d’écorce comme grattoirs et retirer les feuilles et les branches latérales d’une brindille de framboisier avant de l’introduire dans des fentes. Sur l’île de Laysan, près d’Hawaï, on a observé des courlis qui cassaient des coquilles d’oeufs d’albatros en frappant dessus avec des cailloux.

En règle générale, il y a une base innée à ces innovations, mais ensuite s’ajoutent généralement une transmission culturelle et un apprentissage individuel où l’animal s’exerce et raffine son exécution, résume M. Lefebvre.

Des comparaisons entre diverses espèces aviaires ont montré que les oiseaux les plus innovateurs sont ceux dont la taille du cerveau (par rapport à la taille du corps) et du nidopallium, soit l’équivalent du cortex préfrontal chez les humains, est la plus grande. Ce sont aussi ceux dont le pallium (cortex) contient le plus grand nombre de neurones et de récepteurs de type NMDA 2B (sensibles au glutamate) sur ces neurones.

Les champions de l’intelligence sont sans contredit les corbeaux et les corneilles (la famille des corvidés), plus particulièrement le corbeau calédonien. Ils sont suivis de près par les perroquets, parmi lesquels se distingue le kéa de Nouvelle-Zélande.

Les éthologues Alex Taylor et Russell Gray ont conçu d’ingénieuses expériences au cours desquelles les oiseaux devaient surmonter des situations très complexes pour atteindre leur nourriture. Ces expériences ont démontré que le corbeau calédonien est capable de planifier sa démarche, qui peut comporter jusqu’à quatre étapes, et d’utiliser plus d’un outil pour parvenir à ses fins. Par exemple, il se sert d’un premier outil pour en obtenir un autre qui sinon est inaccessible.

« En matière d’intelligence, les grands singes et les corbeaux de Nouvelle­Calédonie se ressemblent pas mal », affirme M. Lefebvre. « Le chimpanzé devance toutefois le corbeau pour la diversité des contextes où les outils sont utilisés dans la nature », car il les emploie aussi dans des « contextes d’agression » et « de soin du corps ».

En filigrane, ce livre nous montre que « l’intelligence n’est pas apparue une seule fois. Elle s’est manifestée plusieurs fois, de façon indépendante. Il y a plusieurs groupes [d’animaux] qui, de façon indépendante, ont développé une intelligence un peu plus grande que les autres. Même à l’intérieur de la classe des oiseaux, il y a plusieurs manifestations indépendantes », fait remarquer M. Lefebvre.

« Il y a cinq millions d’années, il n’était pas évident que l’animal le plus intelligent aujourd’hui serait le descendant des singes. Ç’aurait pu être le descendant du corbeau, parce que [le singe et le corbeau] n’étaient pas tellement loin l’un de l’autre [en matière d’intelligence]. Si nous, humains, disparaissons un jour et que les corbeaux survivent, peut-être que le genre d’intelligence que nous avons, qui comprend le langage et l’abstraction, se développera chez un descendant d’un corvidé », lance-t-il.