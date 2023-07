Diverses formes de matière organique détectées sur Mars

Diverses formes de matière organique, l’élément de base de la vie sur Terre, ont été détectées sur Mars, dans le cratère Jezero que le robot Perseverance explore depuis qu’il a atterri sur la planète rouge. La présence de ces molécules organiques accroît la possibilité que la vie ait pu exister sur Mars, mais il faudra attendre le retour d’échantillons de sol sur Terre pour en confirmer l’origine par des analyses plus poussées, préviennent les experts.

Dans un article qui paraît ce mercredi dans Nature, des chercheurs de la NASA et de différentes universités américaines décrivent les diverses formes de matière organique et les minéraux avec lesquels elles sont associées que l’instrument SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals), dont est équipé le robot Perseverance, a détecté dans deux formations géologiques différentes présentes au fond du cratère.

« Chacune de ces formations géologiques ne semble pas avoir la même variété de molécules organiques. De plus, avec les données recueillies par SHERLOC, il est assez difficile de savoir exactement le processus qui a conduit à la formation de cette matière organique. Il pourrait y en avoir plusieurs », résume Richard Léveillé, géologue au Département des sciences de la terre et des planètes de l’Institut spatial de l’Université McGill.

D’où viennent ces molécules ?

Plusieurs hypothèses sont avancées par les auteurs de l’article de Nature pour expliquer l’origine de cette matière organique. Selon certaines d’entre elles, ces molécules organiques résulteraient d’une interaction entre des roches et de l’eau, appelée serpentinisation, « qui est une réaction qui a lieu sur Terre avec des roches de composition mafique, c’est-à-dire riche en magnésium et en fer, qui lorsqu’elles sont mélangées à de l’eau à une certaine température supérieure à 60 °C, donne de l’hydrogène et des molécules organiques assez simples », explique M. Léveillé, tout en indiquant que « cette réaction est possible sur Mars ». Des molécules organiques pourraient aussi découler d’une réduction du CO 2 par électrochimie.

Elles pourraient également provenir de météorites et de poussières interstellaires qui seraient tombées sur Mars. Et il n’est pas exclu qu’elles dérivent d’une source biologique.

« Il est possible qu’il y ait eu de la vie sur Mars et que les molécules organiques assez simples au niveau de la complexité des chaînes de carbone et des anneaux aromatiques que l’on a détectées soient des traces de ces formes de vie, dont les molécules comme l’ADN et l’ARN [qu’elles contenaient] se sont dégradées en des molécules semblables à celles qu’on a trouvées. On ne peut pas éliminer cette possibilité, mais rien n’indique que ces molécules proviennent d’une forme biologique », souligne Richard Léveillé qui est membre de l’équipe scientifique de Perseverance.

Cet article nous indique que le cycle du carbone sur Mars est plus complexe qu’on l’imaginait, affirme le géologue. « Les observations ne confirment pas qu’il y a eu de la vie sur Mars, mais c’est très encourageant de détecter des molécules organiques dans des roches aussi anciennes [2,3 à 2,6 milliards d’années], car s’il y a eu de la vie, cela veut dire que des traces de cette vie peuvent avoir persisté dans les roches. »

« Lors du retour d’échantillons de ces roches sur Terre, on pourra procéder à des analyses plus poussées et probablement déterminer si ces molécules sont de nature abiotique ou provenant d’une forme de vie. Nous disposons sur Terre d’une instrumentation plus performante, d’où une des principales raisons pour laquelle nous voulons rapporter des échantillons sur Terre », explique le chercheur.