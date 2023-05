Que deviendra la production acéricole à l’ère des changements climatiques?

Les changements climatiques vont perturber la production de sirop d’érable de façon définitive. Des chercheurs s’appliquent à prévoir avec plus de précision leur effet à partir de modèles de prévisions climatiques et de rendement de la production acéricole en fonction des conditions climatiques passées.

Dans le cadre d’un colloque intitulé Les érablières dans un environnement en mutation, qui avait lieu lundi dans le cadre du congrès de l’Acfas, Louis Duchesne, chercheur sur les écosystèmes et l’environnement à la Direction de la recherche forestière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, a précisé qu’on doit s’attendre à un devancement de la saison de coulée, mais qu’en principe, ce décalage ne devrait pas influer sur le rendement de la production.

Au cours des quinze dernières années qu’elle a passées à documenter les répercussions du climat sur la production acéricole, l’équipe du ministère a constaté que le rendement, soit la quantité de sirop produite par chacune des entailles, pouvait passer de 1,5 livre de sirop produit par entaille, les mauvaises années, à 3,5 livres les meilleures années. Et que cette variabilité interannuelle s’expliquait presque exclusivement par le climat.

Les chercheurs ont également pu déterminer quelles sont les variables climatiques qui influent sur ce rendement. Ils se sont rendu compte qu’une saison hivernale froide était prometteuse de meilleurs rendements le printemps suivant. « On pense que les hivers froids engendrent plus de sucres dans les arbres, qui agissent comme antigel pour les cellules qui, autrement, éclateraient sous l’effet du froid. Pour se protéger du gel, les cellules se déshydratent et augmentent leur concentration en sucres », explique M. Duchesne en entrevue.

Les chercheurs ont aussi constaté qu’une saison estivale plus chaude et plus longue précédant le printemps suivant était également plus favorable. « Comme les journées chaudes favorisent la photosynthèse et la croissance, on émet l’hypothèse qu’il y aurait une plus grande production de sucres par photosynthèse et la formation de cernes plus larges et des aubiers plus épais durant les étés chauds, ce qui engendrerait une meilleure coulée le printemps suivant », avance l’ingénieur forestier.

Les autres facteurs que les chercheurs ont mis en évidence influent plutôt sur la durée de la saison. « Il faut que le printemps soit hâtif, avec des températures élevées de dégel en février-mars pour provoquer la coulée », affirme M. Duchesne.

« Plus ça dégèle tôt, meilleure sera la coulée. Mais ensuite, il ne faut pas que les températures se réchauffent trop tôt, car des températures trop élevées provoquent la fin de la coulée en mettant en branle les processus physiologiques de l’arbre qui entraînent la montée de la sève, l’ouverture des bourgeons et le développement des feuilles. Si le début du printemps est froid et qu’ensuite, la chaleur survient tôt, comme cette année où le mois de mars a été très froid et où la période où ça dégèle le jour et gèle la nuit a été très courte, la coulée n’est pas très bonne », précise-t-il.

À partir de modèles mathématiques des conditions climatiques projetées pour l’horizon 2050 à 2090, et des données de rendement de la production acéricole en fonction des conditions climatiques passées, les chercheurs ont estimé quel serait le rendement à l’avenir. Leurs résultats indiquent que les conditions climatiques propices à la coulée se produiraient de 12 à 19 jours plus tôt.

« On prévoit que la coulée surviendra de deux à trois semaines plus tôt d’ici la fin du siècle. Actuellement, un début de coulée aussi hâtif, comme cela s’est produit en 2013, en 2016 et en 2018, est considéré comme une anomalie par les producteurs, mais nous pensons que ça deviendra la norme. On imagine que la fin de la coulée arrivera aussi plus tôt. Il y aurait donc un déplacement de la période des sucres. Mais [le réchauffement du climat] devrait aussi allonger la saison de la croissance, qui est en principe favorable », indique-t-il.

La bonne nouvelle est qu’on ne prévoit pas de baisse de production. « Mais les gros producteurs [qui peuvent avoir de 20 000 à 25 000 entailles à faire] devront probablement entailler dès le mois de janvier pour être prêts à la mi-février », prévient-il.

Comme le mentionnait un autre conférencier, Sergio Rossi de l’UQAC, l’avenir s’annonce relativement bon pour le Québec, car actuellement l’érable à sucre est limité par la température, il ne peut pas progresser vers les régions nordiques. Mais si le climat se réchauffe, il y a de très bonnes chances qu’on trouve plus d’érables au nord. Par contre, les États-Unis et le sud-ouest du Québec vont pour leur part souffrir un peu, car déjà, historiquement, ils ont connu des printemps trop chauds qui arrivent trop tôt, a-t-il fait remarquer.

Le climat va bouger, mais, par contre, la durée de l’ensoleillement — soit la photopériode — ne changera pas, souligne M. Duchesne. Peut-être que les arbres sont dotés d’un système hormonal qui leur signale qu’il est temps de couler en fonction de telle durée du jour ? Il faudra que l’arbre soit adapté physiologiquement à ces nouvelles conditions d’ensoleillement, précise-t-il.

« On ne sait pas si la photopériode qui sera différente durant cette saison plus hâtive sera toujours propice pour la coulée. La coulée sera-t-elle aussi influencée par la durée du jour, il demeure une incertitude à ce sujet. Les érables seront-ils capables de s’adapter à ces changements ? »

Plane aussi une autre appréhension quant à l’impact des changements climatiques sur la qualité du sirop. « On dispose de peu d’informations sur l’impact de ces changements sur le goût et la qualité du sirop. On sait seulement que, quand les températures se réchauffent au printemps, la qualité du sirop change, il présente un goût de bourgeons, des défauts de saveur. Il faudra vérifier que ça ne changera pas de façon générale la qualité et le goût du sirop, ou du moins le prévoir pour pouvoir gérer ce problème », affirme M. Duchesne.