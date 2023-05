Des premières fois... en réalité virtuelle

La Terre est loin d’être plate. Ironiquement, une des meilleures preuves se trouve dans les univers parallèles produits par la réalité virtuelle. Il suffit ces jours-ci d’enfiler un casque pour entrer dans un monde autrement inaccessible par le commun des mortels.

Pas mal tout le monde se souvient de sa première fois. En exploration spatiale, on appelle l’« effet de vue d’ensemble » (overview effect en anglais), la sensation cognitive qu’on dit unique en son genre et que ressentent les astronautes la première fois qu’ils quittent l’atmosphère terrestre. Eux-mêmes ne trouvent pas les mots exacts pour décrire cette sensation, qui leur fait prendre conscience de plein de choses, à commencer par la relative fragilité de notre planète, et de la toute petite place qu’elle occupe dans l’univers.

Des chercheurs définissent cette sensation comme « un état transcendant d’admiration produit par une stimulation visuelle particulièrement choquante ». Le studio Felix Paul est allé capter cet état en orbite et l’a ramené sur Terre, sous la forme d’une expérience immersive à couper le souffle. Littéralement : il ne faut pas oublier de respirer quand on se retrouve — virtuellement — assez haut en orbite pour adopter le point de vue d’un astronaute qui quitte l’atmosphère terrestre.

Le studio montréalais a trouvé un filon prometteur en s’associant de près aux activités extraterrestres d’agences spatiales, comme la NASA, qui sont associées à la Station spatiale internationale. Le plus récent chapitre toujours aussi immersif ajouté à son catalogue d’expériences spatiales s’appelle Space Explorers: Blue Marble Orbit 1.

La vue panoramique à 360 degrés proposée par ce film interactif se situe à mi-chemin entre le plancher des vaches et la station spatiale. Une caméra stéréoscopique envoyée en l’air a capté des images claires, nettes et très immersives. Rien au monde ne peut égaler cette expérience, sinon les quelques années nécessaires pour faire sa formation d’astronaute, puis être choisi par les autorités en place comme candidat à l’exploration spatiale à venir.

Felix Paul et le Centre Phi proposent, depuis le 3 mai dernier et jusqu’au 3 juillet prochain, au Vieux-Port de Montréal, une expérience immersive d’une heure appelée SpaceExplorers. L’infini, qui comprend justement ce moment d’éveil spatial si particulier.

Ceux qui possèdent un Meta Quest 2 peuvent s’immerger dans l’expérience Blue Marble Orbit 1 dès maintenant en installant directement l’application Space Explorers sur leur casque. Les films immersifs précédents de Felix Paul sont aussi au menu, dont une visite interactive de la Station spatiale internationale. On a déjà hâte à la vidéo en réalité virtuelle que produira le studio durant la mission Artemis, qui mènera des astronautes jusque sur la Lune, quelque part en 2025…

Les pieds en haut : voyage intérieur

Si la réalité virtuelle peut nous transporter vers l’infini, elle peut aussi exécuter un voyage intérieur pour mieux explorer le fonctionnement du cerveau humain. Avec l’expérience immersive Les pieds en haut. Lou, deux mères d’enfants autistes particulièrement créatives proposent une incursion dans la tête d’un jeune enfant, puis d’un adolescent qui doivent composer avec ce trouble neurologique.

Il leur a fallu huit ans pour mettre au point une application pour des casques Meta Quest 2, qu’elles trimbalent avec elles là où les gens souhaitent mieux comprendre comment la réalité est perçue par des jeunes qui sont « sur le spectre », comme on le dit souvent. L’expérience est offerte en personne seulement, mais elle se déplace sur demande. De jeunes autistes accompagnent le public dans l’expérience, pour répondre à des questions ou donner plus de contexte.

L’expérience complète dure environ une demi-heure et donne un aperçu de ce que ressentent les jeunes quand les stimuli extérieurs débordent. On apprend entre autres l’origine de certains tics et maniérismes, comme le flapping, un battement des mains qui permet de reprendre un peu d’emprise sur son environnement immédiat.

La réalité virtuelle intéresse de plus en plus le secteur de la médecine pour l’effet bénéfique potentiel qu’elle peut avoir pour traiter certains troubles neurologiques ou mentaux plus ou moins graves, y compris la dépression.

Ici, les deux créatrices de Les pieds en haut. Lou utilisent la même technologie pour produire l’effet inverse et faire naître plus d’empathie et de compréhension chez des gens qui comprennent mal ce qu’est l’autisme et comment il s’exprime.

En attendant son troisième volet, qui portera sur l’autisme chez l’adulte, l’expérience immersive Les pieds en haut, sa dizaine de casques de réalité virtuelle et une liste des lieux où elle se produit se trouvent tous sur la page Facebook du même nom.

On savait déjà que la Terre n’était pas plate. La réalité virtuelle non plus.

