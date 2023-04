Le Canadien Jeremy Hansen a été choisi pour aller vers la Lune avec la mission Artemis II

L’Ontarien Jeremy Hansen sera le premier Canadien de l’histoire qui s’aventurera au-delà de l’orbite terrestre. Le nom de l’astronaute canadien participant à la mission spatiale Artemis II a été annoncé lundi matin au Johnson Space Center, à Houston, au Texas.

Christina Koch, Victor Glover et Reid Wiseman et lui dirigeront la prochaine étape d’un plan ambitieux visant à établir une présence à long terme sur la Lune.

Jeremy Hansen, âgé de 47 ans, est un colonel et pilote de CF-18 dans l’Aviation royale canadienne. Il est astronaute à l’Agence spatiale canadienne depuis 2009.

L’équipage sera ainsi formé de trois Américains et d’un Canadien, faisant du Canada et des États-Unis les deux seuls pays à s’aventurer aussi loin dans l’espace.

Photo: NASA

Artemis II devrait être lancé dès novembre 2024 et sera la première mission avec équipage vers la Lune depuis le vol de la dernière mission Apollo en 1972.

L’équipage sera en orbite autour de la Terre, et se propulsera des centaines de milliers de kilomètres plus loin pour une manoeuvre en forme de 8 autour de la Lune, avant que leur élan ne les ramène à la maison.

Le plan est de mettre un homme et une femme sur la Lune en 2025 en vue de l’objectif ultime : envoyer à terme des astronautes sur Mars.

« Génération Artemis »

Le président américain, Joe Biden, a parlé de cet objectif le mois dernier dans son discours au Parlement, saisissant la mission Artemis comme un symbole imposant du potentiel illimité du Canada, au coude-à-coude avec les États-Unis.

« Nous choisissons de retourner sur la Lune, ensemble », s’est enthousiasmé le président Biden, reprenant des mots célèbres prononcés par John F. Kennedy en 1962.

« Ici sur Terre, nos enfants qui regardent ce vol vont apprendre les noms de ces nouveaux pionniers. Ce seront eux qui nous transporteront dans le futur que nous espérons construire : la génération Artemis. »

Le corps actuel d’astronautes canadiens est composé de seulement quatre personnes, dont David Saint-Jacques, un astrophysicien et médecin de Montréal et le seul membre du groupe qui est déjà allé dans l’espace.

M. Saint-Jacques, âgé de 53 ans, s’est envolé pour la Station spatiale internationale en 2018. Il a été sélectionné en 2009 aux côtés de l’Ontarien Jeremy Hansen, âgé de 47 ans, colonel et pilote de CF-18 dans l’Aviation royale canadienne.

En 2017, deux Albertains ont gonflé les rangs du groupe : le pilote d’essai et lieutenant-colonel de l’Aviation royale canadienne Joshua Kutryk, âgé de 41 ans, et Jennifer Sidey, âgée de 34 ans, ingénieure en mécanique et chargée de cours à l’Université de Cambridge.

« C’est un grand moment pour l’humanité », s’est réjoui dimanche le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, après avoir visité le Johnson Space Center à Houston, où il a eu l’occasion de discuter avec des astronautes et de visiter Mission Control.

« Cette fois, le Canada écrit l’histoire avec nos amis américains… Ce n’est même pas un nouveau chapitre. Pour moi, c’est presque comme un nouveau livre sur l’exploration spatiale. »