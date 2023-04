Comprendre les exoplanètes

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche

En décembre dernier, une équipe de scientifiques dirigée par Caroline Piaulet, doctorante en astrophysique de l’Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes, publiait un article dans la revue Nature Astronomy. Leur découverte : deux exoplanètes situées à 218 années-lumière de la Terre seraient en grande partie composées d’eau.

« L’article explique que ces exoplanètes ne sont pas seulement de grosses boules de roche, mais ne sont pas non plus des planètes gazeuses, dit Caroline Piaulet, étudiante à l’Université de Montréal. Elles ont une densité située entre les deux et similaire à l’eau. On pensait déjà que des planètes comme celles-ci pouvaient exister puisque l’eau est très abondante dans l’univers, mais auparavant, on n’était pas capables de les observer. Cette découverte nous pousse à examiner d’autres planètes pour voir si on pourrait en trouver avec une composition similaire. »

Ces deux exoplanètes font partie d’un système planétaire connu sous le nom de Kepler-138, situé dans la constellation de la Lyre. L’article, intitulé« Evidence for the volatile-rich composition of a 1.5-Earth-radius planet » , est cosigné par Caroline Piaulet, Björn Benneke et Diana Dragomir, de l’Université du Nouveau-Mexique, et par d’autres coauteurs provenant de France, des États-Unis et d’Autriche.

Parcours de l’astrophysicienne

Arrivée au Québec il y a huit ans, Caroline Piaulet a fait son baccalauréat en physique à l’Université de Montréal. En 2019, elle est passée directement au doctorat en astrophysique et étudie les exoplanètes, soit des planètes qui tournent autour d’autres étoiles que le soleil et qui sont situées en dehors du système solaire.

« Le but de ma recherche est de mieux comprendre la composition des exoplanètes que l’on connaît, dit Caroline Piaulet. On en connaît maintenant plus de 5000, mais pour la plupart, on ne sait pas grand-chose, à part leur taille. On ne connaît pas leur masse et leur composition, ni même de quoi est faite leur atmosphère. Ma mission est d’observer ces exoplanètes pour en savoir plus. Depuis un certain temps, je travaille sur des planètes qui sont un peu plus grosses que la Terre et dont on pense qu’elles pourraient être en grande partie faites d’eau ou de méthane. »

Pour les étudier, elle utilise la modélisation et l’analyse de données, ainsi que des données provenant de télescopes spatiaux. Présentement, elle travaille sur des données fournies par le télescope James Webb, le plus complexe et le plus puissant jamais construit.

« Auparavant, j’avais travaillé sur d’autres télescopes spatiaux comme Hubble ou Spitzer, mais depuis l’an dernier, on commence à avoir des données de ce télescope. Ce qui change la donne, avec James Webb, ce sont tous les types de molécules qu’il est capable de détecter dans l’atmosphère d’une planète. Chaque molécule a une signature dans la lumière qu’on reçoit, un peu comme une empreinte digitale. Avec Hubble, on pouvait détecter l’eau et le méthane, mais avec James Webb, on peut voir d’autres molécules, par exemple le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l’ammoniaque. »

La doctorante fait partie d’un groupe qui s’appelle le Early Release Science. « Cela nous a permis d’obtenir les premières observations de James Webb pour les analyser et fournir les meilleures pratiques au reste de la communauté scientifique. »

Rendre la recherche accessible aux jeunes

La chercheuse est également présidente de l’organisme Initiasciences, qu’elle a fondé en 2021. « C’est un organisme qui permet à des jeunes du secondaire et du cégep de faire eux-mêmes de la recherche, en étant mentorés par des scientifiques aux cycles supérieurs, dit-elle. L’objectif est de les éveiller à la science, mais aussi de leur faire comprendre qu’ils sont capables de faire de la recherche. Par exemple, en ce moment, les jeunes avec qui je travaille étudient des exoplanètes que l’on connaît déjà, mais dont on aimerait connaître la composition. D’autres étudient la biologie cellulaire. Tout varie en fonction des mentors que l’on recrute chaque année. C’est une mission qui me tient beaucoup à coeur. »

La petite équipe travaille en ce moment sur un système nommé TRAPPIST-1. « C’est une étoile autour de laquelle tournent sept planètes, et celles-ci ont environ la même masse que la planète, dit Caroline Piaulet. Avec l’équipe dont je suis la mentore, on essaie de comprendre de quoi seraient faites ces planètes grâce aux données du télescope James Webb. »

Pour l’astrophysicienne, il est particulièrement emballant de travailler dans ce domaine, à une époque où un télescope puissant comme James Webb commence à fournir des données. « C’est vraiment incroyable de faire de la recherche au début de ma carrière, à ce moment particulier, dit-elle. Je m’attends à ce qu’au cours des cinq et dix prochaines années, cela change vraiment la donne. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.