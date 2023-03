Le Canada et l’Europe, en course pour dompter l’IA

Entre un risque minimal et inacceptable, il n’y a qu’un pas… Maintenant que des intelligences artificielles (IA) comme ChatGPT sont publiques, le Canada et l’Union européenne s’empressent d’adopter des cadres réglementaires qui éviteront les dérapages rendus possibles par ces nouvelles technologies.

Les spécialistes en intelligence artificielle qui demandent un moratoire sur le développement de l’IA seront heureux d’apprendre qu’ils ont l’appui du ministre fédéral de l’Innovation, Science et Développement économique, François-Philippe Champagne. En mêlée de presse mercredi, il a répondu positivement à la lettre ouverte signée par plusieurs centaines de personnalités du monde des technologies qui demandent de mieux encadrer l’IA, quitte à imposer une pause de six mois sur le développement des systèmes les plus puissants.

« Il faut se donner un cadre, je suis tout à fait d’accord », a déclaré François-Philippe Champagne. « C’est ce qu’on propose dans [le projet de loi] C-27 : il y a tout un chapitre sur l’encadrement de l’IA. Nous serons le premier pays avec un tel encadrement. »

Au rythme où vont les choses, le Canada pourrait effectivement adopter, en premier, au cours de l’été sa Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD), qui compose une partie du projet de loi C-27 portant de façon plus large sur la gestion et l’utilisation des renseignements personnels dans l’ère numérique.

« Ça a le potentiel d’être une loi fort intéressante », dit d’entrée de jeu le professeur titulaire au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal Pierre Trudel. « Elle pourrait donner une longueur d’avance à l’innovation canadienne : les applications ou les logiciels d’intelligence artificielle produits ici seraient conformes à une loi qui garantit un risque très limité pour leurs utilisateurs. »

Gérer le risque

Les lois canadienne et européenne se ressemblent beaucoup. Elles se fondent sur les risques que peuvent comporter les systèmes d’intelligence artificielle.

La loi européenne introduit quatre niveaux de risque. Un risque minimal ne présente aucun danger. Cela pourrait être un personnage de jeu vidéo automatisé. Un risque limité apparaît s’il y a potentiel de se faire manipuler, par exemple via un chatbot. Une IA qui porte atteinte à la sécurité ou aux droits fondamentaux d’une personne comporterait un risque élevé. Des algorithmes qui automatisent le processus d’embauche d’une entreprise tomberaient dans cette catégorie. Il a été démontré que de tels systèmes entretenaient parfois un biais négatif envers certains individus.

Un système de notation sociale géré par un État, ou une identification biométrique par des forces de l’ordre qui serait non autorisée sont jugés inacceptables. De telles IA seront tout simplement interdites par l’Union européenne.

Au Canada comme en Europe, tous les acteurs de la chaîne de développement seront tenus responsables de l’usage de l’IA : du programmeur des algorithmes à ses utilisateurs. « Personne ne pourra s’en laver les mains », dit Pierre Trudel.

Chez nous, un commissaire à l’IA sera nommé une fois que la loi sera entrée en vigueur. Il pourra intervenir et limiter l’application des nouvelles technologies. Il collaborera avec le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, le CRTC et tout autre organisme susceptible d’être affecté.

« Ça aussi, c’est nouveau. En général, les organismes fédéraux travaillent chacun dans son coin », dit Pierre Trudel.

La Chine dans la ligne de mire

Les États-Unis aussi devront collaborer, car la loi européenne aura une portée extraterritoriale : dès qu’une IA est utilisée en sol européen, son créateur devra s’en porter garant, qu’il soit américain, chinois ou autre. L’UE menace de sanctions financières pouvant atteindre jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires mondial une entreprise qui serait fautive.

« Ce n’est pas une mince affaire », dit l’avocat du cabinet montréalais Borden Ladner Gervaix et spécialiste du respect de la vie privée et des renseignements personnels, Anthony Hémond. « L’Europe veut pouvoir épingler des sociétés qui seraient établies en Chine, par exemple. »

Reste à voir si ces dernières se conformeront. Car leur tâche ne sera pas légère : la façon dont elles commercialisent leur technologie changera. Cela pourrait ressembler à la manière dont les médicaments sont d’abord testés puis approuvés par des organismes comme Santé Canada avant d’être mis en marché.

« Un développeur devra détailler son code pour que le suivant puisse comprendre la façon de l’appliquer pour éviter les abus », avertit Me Hémond. « Ce ne sera pas une mince affaire. »