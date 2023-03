Le génie logiciel au service des neurosciences

Ce texte fait partie du cahier spécial Génie québécois

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est l’instrument qu’utilisent les neurosciences pour examiner et étudier le cerveau humain. Le génie logiciel peut-il aider à mieux interpréter les images 3D générées par l’IRM, grâce à l’écriture de logiciels et d’algorithmes conçus pour cette tâche ?

Voilà le genre de problème auquel s’est attelé l’ingénieur logiciel Sylvain Bouix lors de ses études postdoctorales à Boston, dans un hôpital affilié à l’Université Harvard. Aujourd’hui professeur à l’École de technologie supérieure (ETS), il a travaillé à la mise au point d’une méthode d’analyse morphométrique du cerveau.

« La morphométrie est l’étude de la forme, explique Sylvain Bouix, et dans le cas qui nous concerne, c’est l’étude de la géométrie et des structures du cerveau. On cherchait comment on peut mieux mesurer les différences dans la morphométrie des cerveaux. » Les travaux ont porté sur l’analyse d’images IRM de deux pathologies, soit la schizophrénie et le traumatisme crânien léger, comme la commotion cérébrale. « On cherchait à détecter des structures dans le cerveau qui sont anormales et qui pourraient avoir un lien avec ces deux pathologies. Mon rôle était de développer des outils informatiques capables d’aider un neuroscientifique à mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau. »

Un parcours particulier

Au départ, rien ne prédestinait Sylvain Bouix à s’intéresser aux neurosciences. Féru de science, il obtient son diplôme d’ingénieur logiciel dans sa France natale avec le but d’intégrer aussitôt le marché du travail. « Je voulais d’abord avoir une expérience à l’étranger, poursuit-il, et j’ai obtenu un stage d’études à l’Université du Kansas, où j’ai fait la rencontre du professeur John Gauch. C’est ce dernier qui m’a initié à la recherche scientifique, à laquelle je n’avais jamais pensé. » Il terminera une maîtrise en informatique à l’Université du Kansas, où il s’initie aux rudiments de la vision par ordinateur.

Il s’inscrit ensuite au doctorat à l’Université McGill et poursuit ses travaux en vision par ordinateur, se spécialisant dans l’analyse de la forme en 3D. « Il s’agissait de développer des algorithmes représentant des formes tridimensionnelles qu’un ordinateur pouvait comprendre », souligne-t-il. Le professeur Kaleem Siddiqi, qui encadrait ses travaux, lui permet alors de transposer ses recherches en vision par ordinateur dans le domaine des images IRM. Le projet consistait à mesurer le changement de la forme de l’hippocampe chez les hommes et les femmes au fil du temps. C’est à la suite de son doctorat qu’on le retrouve à Boston.

Le choix de l’ETS

Plusieurs raisons expliquent que Sylvain Bouix a choisi de devenir professeur et chercheur à l’École de technologie supérieure. « Je voulais me rapprocher du milieu du génie, précise-t-il. À Boston, je baignais dans le milieu des neurosciences, qui n’est pas ma discipline première. Quoi de mieux qu’une école de génie, comme l’ETS, pour me retrouver entouré d’ingénieurs dont les préoccupations sont similaires aux miennes ? »

Et puis, l’enseignement lui manquait. « J’ai toujours aimé enseigner, raconte Sylvain Bouix. Et ma conception de l’enseignement est celle d’une voie à double sens. Évidemment, l’enseignement est le passage de connaissances du professeur à l’étudiant, mais ce n’est pas seulement cela. Il y a les questions des étudiants, les nouvelles perspectives que ces questions ouvrent, des avenues qu’on a parfois négligées et qui viennent enrichir les connaissances du professeur. C’est ce va-et-vient qui me fascine dans l’enseignement aux cycles supérieurs. »

Sylvain Bouix n’a pas pour autant mis au panier son intérêt dans les neurosciences, mais ce dernier s’est développé et ne se limite plus à la seule analyse morphométrique du cerveau humain à partir d’images IRM. « Aujourd’hui, les données en neurosciences nous proviennent de multiples sources, avance-t-il. Évidemment, il y a celles en provenance des analyses d’images IRM, mais il y en a aussi grâce à des prises de sang, des tests cognitifs et même des questionnaires. Cela fait une abondance de données que l’on doit gérer et mettre en forme afin de les rendre plus facilement utilisables par les neuroscientifiques. »

