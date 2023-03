Les femmes en sciences, pas encore une évidence

Ce texte fait partie du cahier spécial Leadership au féminin

Le laboratoire du Groupe de recherche sur les technologies et procédés de l’Université de Sherbrooke compte une majorité de femmes. Un cas d’école pour une filière plus souvent prisée par les hommes. Des leviers pour soutenir le recrutement des étudiantes en sciences existent et font leurs preuves.

« Si les étudiantes voient à quel point les équipes sont diversifiées et qu’il y a des femmes, cela va attiser leur curiosité et leur faire prendre conscience que la science n’est pas nécessairement un domaine masculin. » C’est de ce constat qu’est partie la professeure Inès Esma Achouri, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en intensification des procédés pour catalyseurs avancés et énergie durable, à l’Université de Sherbrooke, pour promouvoir son laboratoire.

Un exemple dans le milieu

Au Québec, les femmes ne représentent que 43 % des universitaires en sciences pures et appliquées, et 23 % en génie. Pourtant, un laboratoire de l’Université de Sherbrooke compte 85 % de femmes dans ses effectifs, une proportion largement majoritaire et un cas plutôt rare. Ce laboratoire, fondé il y a bien des années, est spécialisé dans les procédés en général, dans les domaines pharmaceutiques, chimique ou biologique, et touche donc différentes spécialités.

Si, aujourd’hui, il compte une majorité de femmes, c’est grâce aux efforts de l’Université de Sherbrooke, et plus particulièrement d’Eve Langelier, titulaire de la Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec. La Faculté a mis en place plusieurs actions pour stimuler l’inscription des femmes, comme des conférences, des ateliers ou des événements. « Je suis le fruit de leurs efforts, déclare avec fierté Inès Esma Achouri. C’est grâce aux critères mis en place pour l’Équité, la diversité et l’inclusion (EDI) que je suis là où je suis aujourd’hui ! »

Un ajustement structurel

Pour recruter un finissant au doctorat, on regarde souvent les années d’expérience et le nombre de publications du candidat. Mais tout le monde n’a pas le même parcours de vie. « J’ai pris deux congés de maternité, avec retrait préventif pour limiter mon exposition aux produits chimiques pendant mes grossesses. Malgré ça, en deux années postdoc, j’ai publié six articles pertinents », raconte Inès Esma Achouri.

Si le critère EDI n’avait pas été appliqué pour la candidature de Mme Achouri, son profil aurait été évalué autrement qu’un autre candidat. Par exemple, un homme qui a cumulé plus d’expériences et publié plus d’articles sur une plus courte période aurait été considéré comme meilleur. « Cela a permis de montrer que j’étais aussi bonne que tous les autres candidats », ajoute la professeure. Grâce à une évaluation de sa candidature qui tenait compte de son parcours et de ses pauses, Inès Esma Achouri n’a pas été discriminée et a été retenue.

Inspirer d’autres étudiantes

Ne pas sanctionner les candidates selon les parcours est une chose. Encore faut-il qu’elles souhaitent s’inscrire dans des programmes scientifiques. Sur ce sujet, Inès Esma Achouri est formelle : « La représentativité des femmes est essentielle. À l’époque, je ne comprenais pas pourquoi je trouvais le monde du génie peu attirant et froid. Avec le recul, je comprends que c’était parce que je n’y voyais personne qui me ressemblait. »

Le rapport Déchiffrer le code. L’éducation des filles et des femmes aux sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) publié en 2017 par l’UNESCO précise que « le besoin d’appartenance et d’identification avec le domaine d’études que l’on a choisi conduit à de meilleurs résultats et à un plus grand engagement, mais les femmes jugent plus difficile de s’identifier avec les STEM que les hommes, et certaines ont le sentiment que leur identification académique avec les STEM est incompatible avec leur identité de genre ».

Et, sur ce fait, Inès Esma Achouri en est convaincue. « 90 % des personnes qui me contactent pour discuter, me demander des conseils, avoir mon avis, sont des femmes, même si on ne travaille pas ensemble. » Selon elle, il est important de savoir que l’on sera comprise, entendue, mais aussi d’être rassurée et confortée dans le choix de poursuivre une carrière scientifique.

La professeure est confiante pour l’avenir. « Les amies de mon fils de dix ans m’ont avoué qu’elles voulaient devenir ingénieures, comme moi, même si elles ne savent pas encore vraiment ce que c’est », dit-elle en plaisantant. La graine est semée et la récolte mènera peut-être un jour à la parité dans les sciences.

