Monique Lacroix, figure de proue en matière de sécurité alimentaire

Ce texte fait partie du cahier spécial Leadership au féminin

Une chose est certaine, l’impressionnant curriculum vitae de Monique Lacroix ne tient pas en une seule page. Elle est professeure titulaire à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), et ses travaux en sciences alimentaires sont reconnus mondialement et contribuent à améliorer la sécurité et la salubrité alimentaires.

Comme le rappelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la sécurité sanitaire et alimentaire et la nutrition sont inextricablement liées. L’OMS estime que 600 millions de personnes, soit près d’une sur 10 dans le monde, tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés et que 420 000 en décèdent. « Les infections alimentaires sont très importantes et, en les réduisant, on pourrait aussi diminuer le nombre d’hospitalisations, le taux de mortalité et tous les coûts associés », lance Monique Lacroix.

Cheffe de file dans son domaine, la professeure s’intéresse à des solutions au sein du Laboratoire de recherche en sciences appliquées à l’alimentation qu’elle dirige. « Je ne considère pas avoir révolutionné le monde alimentaire, affirme-t-elle avec humilité. Comme le disait le Dr Frappier, la science est un combat qui n’en finit plus ! » Elle évoque toutefois sa fierté de travailler avec une équipe extraordinaire, qui a réussi à résoudre plusieurs problèmes dans ce domaine.

L’enjeu de la sécurité alimentaire est fondamental dans le contexte des changements climatiques, qui favorisent la modification d’écosystèmes et de la flore microbienne et la croissance de micro-organismes indésirables. Mme Lacroix mentionne, à titre d’exemple, l’augmentation du nombre de contaminations liées à des moisissures ou bien la production de mycotoxines affectant les céréales et pouvant induire des cancers.

À la fine pointe

Depuis de nombreuses années, la chercheuse étudie l’irradiation au Centre d’irradiation du Canada, structure unique au monde qui résulte d’une association entre la firme MDS Nordion Inc. et le Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Ce procédé de stérilisation à froid prolonge le temps de conservation des aliments grâce aux ondes électromagnétiques. À l’image de la radiothérapie, lors de laquelle les rayonnements détruisent des cellules cancéreuses, l’irradiation s’attaque aux bactéries, aux moisissures, aux parasites et aux insectes.

« Quand on traite des légumes ou des fruits, ils ne s’arrêtent pas de respirer parce qu’ils ont été irradiés, souligne-t-elle. On ralentit seulement le processus de mûrissement. » Le procédé est utilisé couramment dans plus de 60 pays, dont les États-Unis. De son côté, Santé Canada étudie les demandes d’irradiation de divers aliments avant d’en autoriser la vente au pays. Le gouvernement le reconnaît toutefois comme « sécuritaire et efficace pour réduire les charges de germes néfastes dans les produits alimentaires », au vu des recherches extensives menées sur cette technologie.

Avec son équipe, Monique Lacroix est également la première à avoir mis au point un film d’emballage à base de protéines de lait, insoluble dans l’eau, en 1999. « Cette découverte a été sélectionnée parmi les dix découvertes de l’année 1999 par Québec Science », précise-t-elle.

La chercheuse a par ailleurs développé des emballages biosourcés à partir de sous-produits de l’industrie de la pêche et de mélanges d’extraits naturels, incorporés sous forme de gouttelettes. Dans son laboratoire se trouvent plus d’une centaine d’extraits naturels, de fruits citrins, mais aussi d’épices comme le thym et la cannelle. Combinés à l’irradiation, ils peuvent être utiles pour éliminer des virus et des bactéries. Environ 50 % des plastiques sont utilisés pour les emballages alimentaires, et 66 % des pertes de nourriture sont causées par des emballages non adaptés. Ces types de biofilms aux propriétés antimicrobiennes représentent un intérêt majeur pour réduire les déchets.

Un rêve devenu réalité

Son expertise l’a rapidement amenée à travailler avec différents groupes et réseaux de recherche au sein des Nations unies pour contribuer à établir des recommandations au niveau international. « C’était la réalisation d’un rêve, dévoile la professeure. Ces expériences sont extrêmement enrichissantes et nous permettent de nous ouvrir au monde. » Elle apprécie l’occasion d’accueillir des femmes provenant de pays où il est plus difficile de faire carrière ainsi que de jeunes chercheurs de tous horizons.

L’intérêt de Monique Lacroix pour l’alimentation remonte à son plus jeune âge. En 1980 et 1982, elle obtient respectivement un baccalauréat et une maîtrise en sciences et technologie des aliments, puis un doctorat en nutrition, en 1986, à l’Université Laval. Grâce à une bourse de recherche en biotechnologie, elle traverse l’océan Atlantique afin de participer à une étude en France, au Laboratoire de physiologie de la nutrition de l’INRA de Jouy-en-Josas.

Pour ne citer que quelques autres de ses titres, elle est membre chercheuse de l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, du groupe International Academy of Food Science and Technology et de la société scientifique Institute of Food Technologists. Elle est aussi membre de deux comités d’experts en irradiation aux Nations unies : l’Agence internationale de l’énergie atomique et Food and Agriculture Organization.

