«Homo sapiens» aurait introduit l’archerie en Europe il y a 54 000 ans

Des chercheurs français ont découvert dans une grotte de la vallée du Rhône, en France, de toutes petites pointes de silex vieilles de 54 000 ans. Elles constituent la plus ancienne trace de l’utilisation de la technique du tir à l’arc en Europe, apprend-on dans un article publié le 22 février dans Science Advances.

Le site de la découverte, la grotte de Mandrin, est aussi l’endroit où ont été découverts des restes d’hommes modernes datant de la même époque, ce qui en fait le site le plus ancien témoignant de la présence d’Homo sapiens en Europe.

Comme les pointes de silex ont été exhumées de la même strate que des dents d’Homo sapiens, il est très probable que l’usage de l’arc et des flèches ait été introduit en Europe par les premiers hommes modernes s’étant aventurés dans ce territoire alors occupé par des Néandertaliens. D’autant plus qu’aucune trace de leur utilisation par les Néandertaliens avant l’arrivée des premiers humains n’a été retrouvée.

Même si des vestiges d’arc n’ont pas été retrouvés à proximité de ces pointes de flèche — ce qui n’est pas surprenant, puisque le bois peut difficilement se conserver pendant 54 000 ans —, Laure Metz, chercheuse au CNRS/Université d’Aix-Marseille, a analysé minutieusement au microscope les traces d’usure et d’impact sur les 852 artefacts récupérés de la grotte de Mandrin. Elle a ensuite expérimenté les diverses actions pouvant être faites à l’aide de telles pointes de silex, comme dépecer un animal ou tuer un animal à l’aide d’une flèche et d’un arc, mais avec des répliques fabriquées par des tailleurs de pierre contemporains.

Elle a ensuite comparé les marques laissées par ces différentes utilisations et celles présentes sur les objets archéologiques. Elle s’est alors rendu compte qu’en raison de leur légèreté et des dommages particuliers qu’elles présentaient, les très petites pointes de 10 mm et moins devaient nécessairement être employées comme pointes de flèche lancées à l’aide d’un arc pour transpercer la peau des animaux visés et constituer une arme efficace pour la chasse.

Les artefacts de plus grande taille ont pu, quant à eux, servir de pointes de sagaie, un type de lance — une arme utilisée par les Néandertaliens qui vivaient à la même époque dans la région.

« Les Néandertaliens utilisaient des lances composées d’une pointe fixée sur un long manche en bois, qu’on peut appeler sagaie, et qu’on lançait avec le bras. Puis, les sagaies devenant plus légères, on les lançait à l’aide d’un propulseur, un morceau de bois ou d’os qui se termine par un crochet auquel on accroche le bout de la hampe de la sagaie. Le propulseur prolonge l’action de jet, donne plus de force et permet d’atteindre une proie sans devoir sans approcher autant que ce qu’il fallait faire quand on ne disposait que de la sagaie toute seule. L’avantage de l’arc et de la flèche est qu’on a pu alléger encore plus le projectile. L’arc est donc encore plus efficace que le lancer du propulseur et il permet de rester encore plus loin des proies que l’on visait. Un avantage important étant donné que les proies chassées à cette époque étaient de grosses bêtes. Si on n’arrivait pas à les tuer d’un coup, on était en danger », précise Ariane Burke, directrice scientifique du Laboratoire d’écomorphologie et de paléoanthropologie de l’Université de Montréal.

Une révolution technologique

Le recours à l’archerie, qui a représenté un important bond technologique dans l’évolution des méthodes de chasse, serait d’abord apparu sur le continent africain — des pointes de silex et d’os similaires ont été exhumées en Afrique du Sud.

« On sait qu’il y a 60 000 ans, Homo sapiens avait déjà ce comportement, qui est apparu à différents moments et à différents endroits de son territoire en Afrique, probablement en raison de tensions ou de stress environnementaux qui l’ont poussé à adopter ce comportement », fait remarquer Mme Burke.

L’utilisation de l’arc et des flèches semble être de toute évidence une innovation spécifique à Homo sapiens. Certains émettent l’hypothèse qu’elle a permis aux hommes modernes de supplanter les Néandertaliens, qui n’ont jamais adopté ces outils pourtant plus performants, et ce, même si les deux espèces ont cohabité pendant 40 000 ans.

Pour Mme Burke, il est toutefois clair que ce n’est pas la clé qui expliquerait la disparition des Néandertaliens. « Néandertal est comme nous, il avait un comportement complexe. On réalise de plus en plus à quel point il nous ressemble. On était interfertiles, il y a eu des croisements entre des humains et des Néandertaliens », souligne-t-elle.