Simplifier les étapes d’extraction de métaux convoités

Savez-vous où se trouvent les terres rares dans le tableau périodique ? Professeur à l’Institut de recherche en mines et en environnement (IRME) de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Jean-François Boulanger peut les pointer sans problème. Surtout, il sait comment les extraire du sol afin que leurs propriétés puissent être mises à profit dans les batteries des voitures électriques ou les aimants des éoliennes.

Jean-François Boulanger s’est récemment donné pour mission d’améliorer le processus permettant de séparer ces métaux. Lancé en décembre 2022, son projet de recherche pourrait avoir un impact majeur sur les coûts engendrés par ce processus énergivore. Car, côte à côte dans le bas du tableau périodique, ces métaux résistent aux tentatives de les isoler. « Lorsqu’on les extirpe des mines, les terres rares sont regroupées toutes ensemble, explique le chercheur. Ça aide pour les trouver, mais c’est difficile de les séparer par la suite. »

L’étape de la séparation représente actuellement de 15 % à 25 % du coût de la production des terres rares. Elle nuit aussi au bilan environnemental de ces métaux destinés justement à des technologies vertes.

Chocolat périodique

Pour le moment, la séparation des terres rares se fait grâce à un processus nommé « extraction liquide-liquide ». Les métaux sont mis en contact avec des solvants qui retiendront certains éléments, mais pas tous. Comme une tablette de chocolat que l’on casserait en deux pour la partager avec un ami, chaque étape du processus vient diviser les terres rares en ensembles de plus en plus purs. En répétant ces étapes près de mille fois, on parvient finalement à isoler chaque élément de ses voisins — la barre de chocolat est séparée en petits carrés.

« J’ai un collègue qui a développé un simulateur permettant de reproduire ces étapes de façon informatique, raconte Jean-François Boulanger. C’est essentiel pour nos recherches, sinon il faudrait mille étudiants pour reproduire chaque étape en laboratoire. » Bref, la séparation des terres rares est une tâche particulièrement complexe.

Cette étape peut également produire énormément de déchets. La méthode utilisée en Chine, pays d’où proviennent la majorité de ces éléments, se fait à l’aide d’une soude caustique et d’acide chlorhydrique, une base et un acide qui se combinent à la suite d’un processus pour devenir du sel. « La saumure pose un défi de gestion environnementale important », note le chercheur. Avant d’être rejetée dans l’environnement, cette eau salée doit être traitée, ce qui augmente les coûts de production.

Réduire les étapes

Les choses sont-elles sur le point de se simplifier ? Le chercheur croit avoir mis la main sur une solution qui pourrait réduire de 25 % à 50 % les coûts engendrés par cette étape. C’est en fouillant dans des brevets expirés qu’il est tombé sur une méthode qui permettrait de « préséparer » certaines terres rares. « La méthode crée encore deux sous-ensembles, explique-t-il. Mais au lieu de couper la chaîne en deux, on extrait des éléments disparates. » Un peu comme si on retirait des carrés de chocolat à divers endroits de notre tablette plutôt que d’en casser les bouts. En séparant les éléments voisins, on facilite énormément les étapes subséquentes.

« Il y avait peu de travaux qui entouraient ce brevet, se remémore Jean-François Boulanger. Il ne semblait pas avoir été utilisé par personne d’autre. Avec des collègues, on a fait des essais en laboratoire et tout semblait se vérifier. C’était presque trop beau pour être vrai. » Le chercheur modère cependant les attentes : « Ce n’est pas un procédé facile. Il faut encore voir si ça fonctionne vraiment. »

Ce nouveau procédé fait appel à des techniques déjà couramment utilisées par l’industrie. En premier lieu, les terres rares sont mélangées avec de l’eau dans un réacteur où l’on injecte du CO 2 . Certains éléments réagiront avec le dioxyde de carbone, un processus nommé carbonatation.

On passe ensuite à la lixiviation, où une solution acide est ajoutée au mélange afin de rendre les carbonates solubles. Il devient alors aisé de séparer le liquide, contenant les éléments transformés à l’étape de la carbonatation, et le solide, qui contient les autres éléments. Ces deux substances sont ensuite traitées comme d’habitude, selon le processus d’extraction liquide-liquide, mais puisque les éléments ont été préséparés, le nombre d’étapes est significativement réduit.

Si tout va bien, Jean-François Boulanger estime que le quart, voire la moitié, des étapes pourront être éliminées. « On réduirait la quantité de réactif requis, donc la quantité d’effluents à traiter, la quantité de sel généré… » explique le chercheur. De quoi rendre l’extraction de ces métaux convoités encore plus verte.

Ces recherches sont menées en partenariat avec l’Université Laval, les entreprises Commerce Resources Corp. et SGS Canada Inc. ainsi que le Consortium de recherche et d’innovation en transformation métallique (CRITM).

