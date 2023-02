Accélérer la numérisation des chaînes d’approvisionnement

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche

La pénurie de main-d’oeuvre et les changements climatiques comptent parmi les défis auxquels font face les entreprises dans un contexte souvent teinté d’incertitude. Pour aider à améliorer les méthodes de prédiction et d’aide à la décision, l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) a créé la Chaire de recherche en intelligence artificielle pour des chaînes d’approvisionnement numériques, résilientes, agiles et durables.

Avant d’être acheté, un produit passe par d’innombrables étapes, de la livraison des matières premières au fournisseur jusqu’à la mise en vente. La chaîne d’approvisionnement représente tout ce système logistique, qui se trouve parfois ralenti ou interrompu lors d’événements extrêmes, comme la pandémie de COVID-19. Pour mieux prédire la demande et mieux réagir lorsqu’un tel événement arrive, l’intelligence artificielle constitue un outil précieux, grâce à la grande disponibilité des données.

« Les algorithmes sont très avancés et, au Québec, il y a une grande concentration de chercheurs en apprentissage profond, dit Loubna Benabbou, professeure au Département des sciences de la gestion et titulaire de la chaire. Là où le bât blesse, c’est pour passer de la théorie à la pratique, en implémentant l’intelligence artificielle dans les chaînes d’approvisionnement. »

En partenariat avec la Ville de Lévis, la nouvelle chaire se donne ainsi pour objectif principal d’accompagner des entreprises manufacturières québécoises dans la numérisation des processus de leur chaîne d’approvisionnement, tout en contribuant à la formation du personnel. Ses travaux seront basés sur leur réalité, selon les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Et cela tombe bien, car, selon une récente étude de Deloitte et E&B Data, parmi les 309 entreprises manufacturières présentes dans la région de Chaudière-Appalaches, 66 % trouvent que l’investissement dans la robotisation, l’automatisation et l’informatisation est la première stratégie à adopter face au problème de la pénurie de main-d’oeuvre. La numérisation permettrait également une réduction de 15 à 20 % des émissions de gaz à effet de serre, selon Scale AI, un consortium d’entités privées, de centres de recherche, d’universités et de start-up au Canada.

Agilité et durabilité

Le nom à rallonge de cette nouvelle chaire était nécessaire, selon Loubna Benabbou, qui souhaitait que la performance ne soit pas uniquement associée à des gains financiers. « On veut redéfinir cette idée de performance, c’est pourquoi il est aussi important de parler d’agilité, de résilience et de durabilité des chaînes d’approvisionnement », affirme la professeure.

Au-delà de la seule numérisation, elle croit fermement aux effets positifs de l’intelligence artificielle sur la mitigation des changements climatiques, qui soulève beaucoup d’enthousiasme dans la communauté de la recherche. Parmi les projets de la chaire, l’un a pour objectif de déployer plus largement les énergies renouvelables et d’en réduire les coûts, grâce à des modèles de prédiction des besoins en ressources solaires, notamment.

L’équipe travaillera également en collaboration avec l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) de l’UQAR afin de prédire la vitesse et d’estimer l’empreinte acoustique des navires dans le fleuve Saint-Laurent. Ultimement, cela pourrait aider à réduire l’impact du bruit sur la faune aquatique et les risques de collision. « C’est une initiative magnifique », dit la chercheuse.

Bien d’autres applications sont possibles à partir des montagnes de données auxquelles nous avons désormais accès. Dans l’industrie forestière, par exemple, il est possible de créer des modèles permettant de déterminer l’humidité du bois. Cela peut grandement influencer les décisions de cette industrie pour fournir des produits finis de meilleure qualité.

Gestion du changement

Baisse des coûts de fabrication, d’entreposage et de distribution d’un côté, et augmentation des revenus de l’autre : les gains sont alléchants pour les entreprises qui numérisent leurs chaînes d’approvisionnement. Au Canada, ces dernières emploient plus d’un million de personnes et contribuent à près de 10 % du PIB, selon Scale AI. Si le mythe des robots qui remplacent l’humain est à proscrire, des transformations internes sont bel et bien à prévoir.

Les structures et les personnes qui y sont employées ont donc besoin d’être soutenues, comme c’est le cas en Allemagne. « Le plus intéressant, dans le modèle allemand, c’est la gestion du changement et le suivi en matière de formation et de développement de nouvelles compétences, souligne Loubna Benabbou. On ne va pas juste numériser pour numériser, il doit y avoir un accompagnement de fond. »

La Chaire a déjà mis en place un premier partenariat avec l’entreprise de Lévis XST, chargée du développement et de la gestion du système d’information sur la gestion du trafic maritime, ainsi qu’avec l’organisme national de recherche Mitacs.

Loubna Benabbou souhaite que les travaux de son équipe puissent combler l’écart entre la recherche théorique et la pratique, et que les bénéfices de l’intelligence artificielle soient accessibles aux petites et moyennes entreprises, plutôt qu’aux seules grandes firmes.

