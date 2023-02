Des données pour mieux comprendre les personnes autistes

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche

Près d’un an après sa création, l’Observatoire québécois de l’autisme, lancé en avril 2022, continue de se développer et de recueillir des données dans le but de brosser un portrait des personnes autistes au Québec pour mieux comprendre les défis qu’elles rencontrent.

« Quand on s’intéresse à la question de l’autisme au Québec, un des enjeux que l’on rencontre, c’est que l’on dispose de très peu de données », explique Catherine Des Rivières-Pigeon, professeure du Département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal et directrice de l’Équipe de recherche pour l’inclusion sociale de l’autisme (ERISA).

« On ne sait pas avec précision combien il y a de personnes autistes, quel est leur profil et quelles sont leurs difficultés d’accès aux services. Ce que l’on veut développer avec l’Observatoire, c’est un outil par et pour la communauté, c’est-à-dire les personnes autistes et les parents d’enfants autistes », ajoute-t-elle.

L’Observatoire a été créé au printemps 2022, en partenariat avec la Fédération québécoise de l’autisme et l’entreprise d’informatique montréalaise Videns Analytics. La Fédération québécoise de l’autisme regroupe l’ensemble des organismes communautaires reliés à l’autisme au Québec. Leur mission est notamment de promouvoir les droits des personnes autistes.

L’entreprise associée au projet, Videns Analytics, est une PME spécialisée en gestion des données et en intelligence artificielle (IA). Elle travaille présentement au développement d’un agent conversationnel (chatbot) pour interagir avec les personnes autistes qui s’inscrivent sur la plateforme. Cet outil, encore au stade de prototype, sera adapté aux défis de communication que peuvent vivre certaines personnes autistes, et leur permet de communiquer avec l’Observatoire au maximum de leurs capacités.

Les données sont recueillies par l’Observatoire grâce à la méthode de production participative (crowdsourcing) qui a recours à des questionnaires auxquels répondent les personnes concernées de façon volontaire. Durant sa première année d’existence, plus de 900 participants se sont inscrits et ont répondu au questionnaire de l’Observatoire, qui est en ligne depuis avril 2022 et qu’il est toujours possible de remplir.

« Nous allons bientôt pouvoir rendre des résultats publics, dit Catherine Des Rivières-Pigeon. L’intérêt d’avoir une base de données, c’est aussi la possibilité d’assurer un suivi à long terme. On pourra donc suivre les personnes qui s’inscrivent à l’Observatoire au cours des années pour voir comment évolue la situation de chacun. On espère avoir le plus d’inscriptions possible, car nous aurons plus de résultats qui nous permettront de brosser un portrait précis de la communauté. »

Plusieurs sujets intéressent l’équipe de cette sociologue de la santé, qui travaille dans une perspective sociale de l’autisme. Son équipe compte des universitaires de différentes disciplines, comme la sociologie, la psychologie et la psychoéducation, qui poursuivent différents projets de recherche.

« Par exemple, on s’intéresse à la question de l’accès à l’emploi, dit-elle. Combien de personnes autistes adultes occupent un emploi ? Combien de mères d’enfants autistes ont été contraintes de quitter leur emploi ? Le fait d’avoir une base de données va nous aider à établir des priorités sur lesquelles travailler pour améliorer la vie des personnes autistes. Nos enjeux les plus importants sont liés à l’accès à l’emploi, à la pauvreté et à la stigmatisation, entre autres. »

Défis et besoins des personnes autistes

L’inclusion des personnes autistes dans la société fait partie des sujets qui tiennent à coeur à Catherine Des Rivières-Pigeon, elle-même mère de deux jeunes adultes autistes. « J’espère développer davantage notre questionnaire autour de cette question, et de la vision qu’ont les personnes autistes et leur famille de l’inclusion. »

Depuis la création de l’Observatoire, la Fédération québécoise de l’autisme s’est surtout penchée sur les défis les plus urgents de la communauté.

« Ce qu’ils nous ont dit, c’est que l’un des principaux enjeux est l’accès aux services de toutes sortes : notamment par rapport à l’école, au soutien, en psychoéducation, par rapport à la détresse vécue par les familles, dit la chercheuse. Avec les données que nous recueillons, nous allons pouvoir mieux comprendre ce que vit la communauté. Le plus urgent, c’est que la société ainsi que les décideurs politiques réalisent l’ampleur des besoins. »

Un jeu vidéo pour les enfants autistes En décembre dernier, l’Université de Montréal présentait Pop’ Balloons, un jeu vidéo en réalité mixte destiné aux enfants atteints d’un trouble du spectre de l’autisme. Conçu et amélioré au terme de plusieurs années de recherche et de collaborations, notamment avec le studio de jeu vidéo Eidos-Montréal, avec Mila et IVADO, l’institut de recherche et de transfert en intelligence artificielle, ce jeu permet aux enfants autistes de développer leur motricité. Pour ce faire, ceux-ci sont invités à découvrir leur environnement de façon sécuritaire, et à percer des hologrammes de ballons dispersés dans une pièce. Plus les ballons sont percés rapidement, plus les joueurs obtiennent un pointage élevé. Ce projet a été dirigé par Guillaume Dumas, professeur de psychiatrie informatique à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et directeur du Laboratoire de psychiatrie de précision et de physiologie sociale du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine.

