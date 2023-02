Une découverte du télescope James Webb remet en question les modèles de cosmologie actuels

Les premières images captées par le télescope James Webb ont permis de découvrir six galaxies massives qui se sont formées très tôt après le Big Bang. Or, la masse de ces galaxies est beaucoup plus grande que ce que les astronomes prévoyaient trouver à cette époque de l’histoire de l’Univers. Cette découverte est si étonnante qu’elle pourrait remettre en question les modèles de cosmologie actuels, ou même notre compréhension de la formation des galaxies dans la jeunesse de l’Univers.

Une des caractéristiques du télescope James Webb (TJW) est qu’il permet de voir des corps célestes beaucoup plus distants, plus anciens et de plus faible luminosité que le télescope spatial Hubble. Il permet ainsi d’observer la genèse de l’Univers.

C’est en analysant les premières images couleurs captées par le TJW qu’une équipe de chercheurs d’universités australienne, états-uniennes, danoises et espagnole a pu dépister six galaxies particulièrement massives qui se sont formées environ 600 millions d’années après le Big Bang, et qui sont décrites dans un article publié dans la revue Nature.

En décembre 2022, il a été annoncé que des galaxies encore plus vieilles, datant de 350 à 400 millions d’années après le Big Bang avaient été mises au jour grâce au télescope James Webb, fait remarquer Nathalie Nguyen-Quoc Ouellette, directrice adjointe de l’Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes (iREx) et de l’Observatoire du Mont-Mégantic (OMM). « Mais ce qui est remarquable dans cette nouvelle découverte, c’est la taille, la maturité et la masse des galaxies. Il s’agit de galaxies très développées, presque aussi massives que notre galaxie, la Voie lactée », souligne-t-elle.

Ces galaxies auraient des masses 100 fois plus grandes que celles que les astronomes pensaient qu’elles devraient avoir aussi tôt dans l’histoire de l’Univers. Cette découverte vient chambouler leur conception de la formation des galaxies dans l’Univers primordial. « Selon ce que décrivent ces chercheurs, ces galaxies se sont développées plus rapidement qu’on ne le pensait. C’est surprenant de voir que les galaxies étudiées dans l’article ont pu prendre de la maturité aussi rapidement, en seulement quelques centaines de millions d’années pour ressembler à notre Voie Lactée si tôt dans l’histoire de l’Univers. Ces observations vont à l’encontre des modèles cosmologiques actuels et des lois de la physique que l’on croyait qui existaient au début de l’Univers », explique Mme Nguyen-Quoc Ouellette.

Les chercheurs qui ont fait cette découverte s’appliquent maintenant à confirmer l’âge, la distance, la nature et la masse réelle de ces galaxies par l’analyse plus approfondie du spectre émis par ces galaxies.