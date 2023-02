Que pourrait être la vie sur Mars?

Depuis que nous détenons les preuves qu’il y a eu jadis de l’eau sur Mars, les scientifiques y recherchent activement des traces de vie. La mission Mars 2020, avec son astromobile Perseverance, prélève des échantillons de sol qui seront un jour rapportés sur Terre pour les analyser. Le professeur Lyle Whyte et son équipe de l’Université McGill contribuent à cette quête en prospectant le nord de l’Arctique ! Car ils y ont découvert de nouvelles espèces de micro-organismes qui vivent dans des conditions semblables à celles de la planète rouge.

« Les formes de vie microscopiques que nous avons trouvées dans les lieux les plus froids de la Terre nous serviront pour la recherche de vie ailleurs dans notre système solaire, notamment sur Mars, sur Europe [satellite de Jupiter] et sur Eucelade [une des lunes de Saturne]. On ne cherchera pas des plantes ou des animaux comme on en connaît ici sur Terre, mais des micro-organismes qui peuvent vivre dans des environnements extrêmes où il n’y a pas d’oxygène, où les températures sont très basses », souligne d’entrée de jeu Lyle Whyte, professeur au Département des sciences des ressources naturelles de l’Université McGill.

Ces découvertes, M. Whyte et sa doctorante Elisse Magnuson les ont faites sur l’île Axel Heiberg dans le Nunavut, à environ 800 kilomètres du pôle Nord. Dans ce coin reculé de la planète, il fait entre -40 °C et -50 °C, et le soleil est absent durant l’hiver. Les températures s’élèvent légèrement au-dessus de 0 °C pendant seulement deux mois par année, soit des conditions climatiques très semblables à celles qui prévalent sur Mars.

C’est plus précisément dans les sédiments d’une source qui sourd dans un petit cratère, appelée LostHammer, que les chercheurs ont décelé un riche écosystème microbiologique qui prospère malgré une salinité de 25 %, soit environ dix fois supérieure à celle de l’eau de mer, une température de -5 °C, la quasi-absence d’oxygène et la présence de divers gaz, tels que le sulfure d’hydrogène, le méthane et l’hydrogène. « Ce site unique au monde est analogue à l’environnement martien », fait remarquer M. Whyte, qui donnait une conférence enregistrée au Coeur des sciences de l’UQAM le 9 février dernier.

Technologies de pointe

Pour identifier les micro-organismes présents dans les sédiments, Elisse Magnuson a fait appel à des technologies de pointe, telles que la métagénomique, qui consiste à séquencer tout l’ADN présent dans un échantillon prélevé dans l’environnement. Les séquences d’ADN ainsi obtenues sont ensuite analysées par des techniques de bio-informatique qui les assemblent et qui permettent ainsi de reconstituer le génome des micro-organismes présents dans l’échantillon.

Mme Magnuson a également eu recours à la métatranscriptomique qui, pour sa part, effectue le séquençage de tous les ARN messagers — qui découlent de la transcription des génomes — de l’ensemble des organismes présents dans l’échantillon. Rappelons que l’ADN est d’abord transcrit en ARNm, lequel est utilisé par la cellule, en l’occurrence la bactérie, pour synthétiser la protéine qui y correspond. Une analyse par bio-informatique des séquences d’ARNm permet ensuite de savoir à quel génome elles correspondent.

« Si on détecte l’ARNm [d’une bactérie], cela veut dire qu’elle est vivante et active. [L’analyse effectuée par bio-informatique] nous dit quelles bactéries sont vivantes et ce qu’elles mangent, ce qu’elles respirent dans cet habitat extrême », explique le spécialiste de l’écologie microbiologique.

Ces technologies ont permis de détecter la présence d’environ 100 000 micro-organismes par gramme de sédiments, dont environ 90 % étaient des bactéries et 10 % des archées, qui sont des unicellulaires sans noyau. La plupart d’entre elles appartenaient à de nouvelles espèces qui n’avaient encore jamais été rencontrées et répertoriées.

La métatranscriptomique a révélé une grande communauté de micro-organismes lithoautotrophes, c’est-à-dire qui se nourrissent de composés inorganiques (ne contenant pas d’atomes de carbone) pour obtenir l’énergie dont ils ont besoin pour vivre, et non pas de matière organique comme les animaux.

Ces bactéries lithoautotrophes se nourrissent d’hydrogène, de méthane, de sulfure d’hydrogène, de monoxyde de carbone (une molécule carbonée très simple, qui est considérée comme inorganique), précise M. Whyte. Les chercheurs ont notamment trouvé des bactéries méthanotrophes anaérobies, c’est-à-dire qui « mangent du méthane en l’absence d’oxygène ». Également, plusieurs des micro-organismes découverts respirent des sulfates (bactéries sulfato-réductrices) plutôt que l’oxygène.

L’eau liquide, essentielle à la vie

Qui plus est, ces bactéries maintiennent leur métabolisme actif à une température de -5 °C et dans de l’eau très salée (25 % de sels), souligne M. Whyte, avant d’affirmer que ce sont des bactéries comme celles-là que l’on recherchera sur Mars, où on a découvert, il y a quatre ans, un lac liquide hypersalé à 700 mètres sous la surface.

L’eau liquide est essentielle à la vie, rappelle M. Whyte. Même si des températures de -40 °C à -50 °C persistent pendant de longs mois dans l’Arctique, les bactéries qui y ont été découvertes vivaient dans de fines gouttelettes d’eau à l’état liquide. « C’est la grande quantité de sels présente dans ces systèmes qui permet de maintenir l’eau liquide », explique M. Whyte, tout en rappelant que l’on répand justement du sel sur les trottoirs pour faire fondre la glace.

Les échantillons de sédiments de Lost Hammer Spring qui présentaient une riche faune microscopique ont été sélectionnés pour éprouver l’efficacité d’un instrument conçu pour rechercher des signes de vie sur Mars. Cet instrument, appelé MOMA (Mars Organic Molecule Analyser), qui effectue de la chromatographie en phase gazeuse et de la spectrométrie de masse, sera utilisé lors de la mission ExoMars de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Lyle Whyte est membre de l’équipe scientifique de cette mission dont le lancement est prévu en 2028 au plus tôt. « Le MOMA devrait permettre de détecter et de caractériser des molécules organiques, comme des sucres, des acides gras, des acides aminés, des protéines ou de l’ADN si on est chanceux. Il procédera aux analyses sur place », précise le chercheur.

L’astromobile qui sera envoyée sur la planète rouge sera pourvue d’une foreuse qui procédera à l’extraction de carottes de roche allant jusqu’à deux mètres de profondeur. « La surface de Mars est actuellement inhospitalière pour la vie : c’est trop froid, trop sec, bombardé par trop de radiations, et la chimie de sol a détruit tout le matériel organique [qui pouvait s’y trouver]. Je ne connais aucun micro-organisme sur la Terre qui pourrait survivre à la surface de Mars. Il faut donc aller voir en profondeur, plus en profondeur que ne le fait Perseverance, dont les échantillons devront être rapportés sur Terre dans une prochaine missionpour être analysés », fait remarquer le microbiologiste.

M. Whyte s’applique en ce moment à déterminer le site où on fera atterrir l’astromobile de la mission ExoMars. Le bassin d’Oxia Planum situé près de l’équateur de Mars est actuellement pressenti comme un endroit propice pour trouver des biosignatures, soit des molécules ayant appartenu à des micro-organismes qui auraient vécu à cet endroit il y a uatre milliards d’années, car les chercheurs présument que cette dépression était alors remplie d’eau.