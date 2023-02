Accompagner le virage numérique des manufacturiers

Aider 1000 entreprises québécoises à accélérer leur virage numérique : c’est l’ambition du programme Virage PME, lancé en novembre dernier par le Réseau des centres d’expertise industrielle (RCEI) et financé par le gouvernement du Québec. D’une durée de trois ans, il démocratise l’industrie 4.0 pour accroître la productivité des manufacturiers de la province.

Le RCEI est formé de quatre centres d’expertise industrielle (des organismes sans but lucratif) répartis à travers le Québec : le Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) à Drummondville, les centres d’expertise industrielle de Québec et de Montréal (CEI Québec et CEI MTL), et Digifab, à Longueuil. « Nous travaillons tous les quatre en réseau avec une approche très collégiale, de manière à couvrir la province au complet », explique Geneviève Bourgoing, directrice principale du soutien aux entreprises pour le développement économique de la région de Longueuil, qui propulse Digifab QG.

Le programme de formation, d’accompagnement et de financement Virage PME s’adresse à toutes les entreprises qui souhaitent entreprendre ou poursuivre un virage numérique. Pour faire face à la mondialisation et à la pénurie de main-d’oeuvre (en particulier dans le domaine manufacturier), elles doivent revoir leurs façons de faire pour trouver des solutions afin de poursuivre leur croissance, souligne Geneviève Bourgoing.Or, selon un sondage réalisé par Québec international auprès des entreprises manufacturières dans la Capitale-Nationale, par exemple, 76 % des entreprises ne disposent pas d’un plan numérique à jour et 67 % d’entre elles prévoient des investissements dans le numérique d’ici 2024.

Un accompagnateur au volant

« Notre cible prioritaire est l’industrie, mais nous accompagnons aussi quelques entreprises dans le domaine du service », indique Geneviève Bourgoing. Les PME comptant entre 25 et 125 employés sont au coeur du programme. « En dessous de 25 employés, elles n’ont pas nécessairement le besoin ni les ressources nécessaires et au-dessus, elles ont généralement leur propre équipe interne d’experts. Mais nous ne refusons aucun projet d’une petite entreprise de 5 ou 10 employés si elle a de l’ambition », précise Vincent Lemoine, directeur du CEI MTL.

Le RCEI vient pallier un manque d’information et permettre à ces PME de prendre du recul. « Souvent, les entreprises ont une connaissance très partielle des solutions qui peuvent s’offrir à elles. Elles ont besoin d’un accompagnateur pour les aider à savoir par où commencer leur transformation numérique », souligne Geneviève Bourgoing. Difficile, en effet, de s’y retrouver parmi tous les progiciels de gestion et autres technologies disponibles pour accroître la productivité. « Nous avons des experts en virage numérique qui sont comme le bras droit technologique de la PME », résume la directrice.

Pas forcément besoind’une « Cadillac »

Les centres d’expertise du RCEI offrent aux entreprises un « facilitateur » neutre avec une vision globale pour recommander les bonnes solutions. « Nous ne vendons pas d’équipement. Notre accompagnement est donc entièrement objectif », souligne Francis Beaulieu, directeur par intérim de l’innovation durable et de la transformation numérique du CEI Québec.

Les PME sont souvent approchées par des consultants, indique pour sa part Geneviève Bourgoing. « Parfois, ils vont offrir une “Cadillac” à des entreprises qui ont peut-être besoin d’un véhicule plus simple. Nous sommes là pour les aider à y voir plus clair et à bien définir l’alignement stratégique de leur projet numérique », explique-t-elle. D’autant que la technologie qui peut sembler la meilleure à court terme ne sera pas forcément optimale à long terme. « Nous regardons l’ensemble des stratégies d’affaires de l’entreprise pour être certains que la solution recommandée répondra vraiment à ses objectifs et à ses orientations de croissance pour les prochaines années », dit Mme Bourgoing.

Un financement rapide

Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie a mobilisé des fonds provenant de son Offensive de transformation numérique pour permettre à ces 1000 entreprises québécoises d’être accompagnées selon leurs besoins. « 75 % de nos honoraires sont couverts », indique Vincent Lemoine.

« À partir du moment où elles signent avec nous, elles payent uniquement les 25 % qui constituent leur part, et nous pouvons commencer à travailler dès le lendemain. C’est un programme disponible et rapidement accessible. » En complément de l’accompagnement, les entreprises peuvent tester gratuitement certains matériels.

Nouer « les bonnes ficelles »

Le CEI Québec a notamment accompagné une entreprise manufacturière de soudure touchée par la pénurie de main-d’oeuvre. « Elle avait de la difficulté à recruter des soudeurs, mais l’opération concernée sur leur chaîne de montage était facilement automatisable. Nous avons commencé à travailler sur cette unité de soudure, puis nous avons poussé le projet plus loin avec une vision sur un an et demi à deux ans », raconte Francis Beaulieu. Le CEI Québec a amené cette entreprise à développer l’interopérabilité de ses différents systèmes. « C’est bien beau, d’avoir des robots d’assemblage et de soudure, mais c’est important que tous les équipements puissent communiquer entre eux. Nous travaillons donc beaucoup sur la couche logicielle et sur les éléments d’intelligence artificielle », souligne M. Beaulieu.

Vincent Lemoine insiste, pour sa part, sur l’importance de cerner les priorités. « Prenons l’exemple d’une entreprise de 50 employés qui veut doubler son chiffre d’affaires sur les dix prochaines années : elle sait qu’elle doit robotiser ou automatiser certains procédés de fabrication, mais elle oublie souvent tout ce qui est en amont de la production », explique-t-il. Focalisées sur leurs usines, les PME ne pensent pas forcément aux bureaux. « Je dis toujours que la première phase du virage 4.0 est d’aller chercher les plus gros gains avec un minimum d’efforts », dit celui qui voit beaucoup d’entreprises fonctionner encore avec des courriels, des classeurs Excel et de la retranscription de données d’un système informatique à un autre.

« Il faut automatiser les processus administratifs en nouant les bonnes ficelles de manière automatisée. Ensuite, on se concentre sur les opérations manufacturières pour être capables de suivre le processus de croissance, dit-il. Notre mission est d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique dès la première étape. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.