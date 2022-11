Relève: plein feu sur l’holocène

Un second prix Acfas Relève a été remporté par Michel Rapinski pour sa thèse doctorale intitulée « Ethno­biologie et ethnomédecine des Peuples premiers d’Amérique (Cris d’Eeyou Istchee, Parikwene et Pekuakamilnuatsh). L’impact de l’alimentation et de la médecine traditionnelle sur la santé et le bien-être des diabétiques ».

« Une thèse jugée remarquable pour laquelle il a réalisé 173 interviews », explique Alain Cuerrier, botaniste au Jardin botanique de Montréal et professeur associé à l’Université de Montréal, qui a codirigé la thèse réalisée en cotutelle avec l’Université de Guyane.

L’auteur n’a pu être joint pour cet article, mais dans une vidéo réalisée pour le concours Ma thèse en 180 secondes (où il a remporté le Prix du jury), celui-ci expliquait que le point commun entre les Premiers Peuples de Guyane et du Québec, c’est le diabète.

« Mickaël est solide sur le plan de l’étude qualitative et quantitative, ce qui est déjà rare, mais en plus, il écrit très bien, dit Alain Cuerrier. Ça lui a aussi permis de mettre en relief le fort niveau d’incompréhension culturelle entre les tenants de la médecine traditionnelle et les corps professionnels. »