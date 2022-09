9 Sur cette photo de 1992, Pierre Bourque, directeur à l'époque du Jardin botanique et fondateur du Biodôme, et Yanick Villedieu, journaliste et animateur pendant plusieurs années de l'émission de culture scientifique Aujourd'hui la science (devenue Les années lumière) de Radio-Canada, deux figures importantes en ce qui concerne la vulgarisation scientifique, la sensibilisation et l'éducation aux sciences naturelles Radio-Canada