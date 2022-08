Retrouver le roi Richard III

L’ADN ancien révèle des secrets bien gardés sur les migrations, l’évolution et le métissage des populations humaines, mais également sur l’histoire des agents pathogènes et des animaux. Quatrième article de la série Le génome manquant, sur la bouillonnante science qu’est la paléogénomique.

L’ADN que l’on peut extraire de squelettes anciens est aujourd’hui couramment utilisé pour découvrir l’identité de personnes disparues. L’analyse de cette information génétique transmise de génération en génération a permis de résoudre de célèbres enquêtes historiques, dont l’assassinat par les bolcheviques en 1918 de membres de la famille impériale russe, les Romanov, enterrés dans une fosse commune, ou encore de découvrir la sépulture du roi anglais Richard III, mort en 1485.

La recherche de la tombe de Richard III a débuté en 2011 à partir de documents historiques indiquant que ce dernier roi de la dynastie des Plantagenêts avait été assassiné lors de la bataille de Bosworth, le 22 août 1485, soit deux ans après son accession au trône d’Angleterre. Ces textes indiquaient aussi que ses restes avaient été inhumés dans l’église du monastère Grey Friars de la ville de Leicester.

Photo: Université de Leicester

Le monastère ayant été détruit au cours du siècle suivant, c’est sous un stationnement de bitume que le présumé squelette du roi a été exhumé en 2012. L’examen de celui-ci a d’abord révélé qu’il appartenait à un homme âgé de 30 à 34 ans, qu’il présentait une importante déviation de la colonne vertébrale (scoliose) et qu’il portait les marques d’impacts violents à l’arrière du crâne, sur les côtes et le bassin, autant de signes qui concordent avec la description faite dans les archives de sa mort à l’âge de 32 ans et des sévices infligés à son corps après la bataille. Une datation par le carbone 14 a ensuite estimé que le squelette remontait à une période allant de 1456 à 1530, qui recouvrait donc la date du décès, en 1485. Ne manquaient que des preuves génétiques pour confirmer que ces ossements étaient bien ceux de Richard III.

Retrouver les descendants

De l’ADN a donc été extrait du squelette, plus précisément de ses dents. Puis, il a fallu retrouver la trace de descendants du roi Richard III qui étaient vivants, afin de comparer leur ADN (obtenu par un échantillon de salive) à celui du squelette, pour voir s’ils étaient bien liés, explique Tommy Harding, spécialiste en biologie judiciaire au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec. « Comme Richard III est un personnage connu, il a été assez facile de reconstituer sa généalogie et de trouver des descendants vivants », dit-il.

Une analyse de l’ADN présent dans le noyau des cellulesde la dentine des dents a d’abord permis de confirmer que le squelette était bien celui d’un homme, en raison de la présence du chromosome Y. De cet ADN cellulaire, les chercheurs ont également pu déduire la couleur des cheveux et des yeux de la personne à laquelle appartenait le squelette. Les résultats de leur analyse indiquent qu’il y a une probabilité de 96 % que la personne avait les yeux bleus et une probabilité de 77 % que ses cheveux étaient blonds à la naissance. Or, un portrait de Richard III datant des années 1510 le représente avec les yeux bleus et des cheveux bruns, mais, sachant que souvent les cheveux blonds foncent durant l’adolescence, les chercheurs croient que la correspondance est vraisemblable.

La spécialiste en génétique, en archéologie et en histoire Turi King, de l’Université de Leicester, qui a mené cette enquête, a concentré ses efforts sur deux types particuliers de matériel génétique : l’ADN mitochondrial ainsi que l’ADN composant le chromosome Y.

L’avantage de ces deux catégories de séquences d’ADN réside dans le fait qu’elles ne font pas l’objet de recombinaisons, c’est-à-dire de brassage génétique. Elles se transmettent telles quelles d’une génération à l’autre, à l’exception de quelques mutations qui peuvent se produire à chaque génération et introduire de petites modifications, exposent le généticien Damian Labuda, du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, et Frank Crispino, directeur du Groupe de recherche en science forensique de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Photo: Université de Leicester

L’ADN mitochondrial se trouve dans les milliers de mitochondries, ces petites centrales énergétiques que compte chacune de nos cellules. « On peut retrouver jusqu’à 10 000 copies de cet ADN dans une même cellule. Il est donc plus facile de récupérer cet ADN, étant donné qu’il est en plus grand nombre de copies », explique M. Labuda.

Autre particularité : ce ne sont que les mères qui transmettent l’ADN mitochondrial à leur progéniture. « L’ADN mitochondrial est présent dans l’ovule. Il y en a un peu dans la queue du spermatozoïde, mais quand le spermatozoïde fertilise l’ovule, il perd sa queue, c’est pourquoi l’ADN mitochondrial qui se trouve dans l’oeuf fertilisé est seulement celui venant de la mère. Richard III avait donc reçu cet ADN de sa mère, mais il ne pouvait pas le transmettre à son tour », précise Mme King.

« Mais, étant donné que l’ADN mitochondrial qu’a reçu Richard III de sa mère était le même que celui hérité par sa soeur [Anne d’York, ou Anne Plantagenêt (1439-1476)], ainsi que par les descendants de cette dernière, [les experts] ont cherché et trouvé deux descendants de sa soeur qui étaient vivants, dont on a séquencé l’ADN mitochondrial, qu’on a ensuite comparé avec celui extrait des os de Richard III », explique M. Labuda.

Un Y non concordant

L’analyse effectuée par les chercheurs a alors montré « une concordance parfaite entre l’ADN mitochondrial des deux descendants vivants de la lignée maternelle de Richard III et celui du squelette, à l’exception d’une petite différence dans l’ADN de l’un des descendants, qui était vraisemblablement due à une mutation spontanée », avance Mme King.« Une telle concordance rend donc compatibles des liens de parenté entre ces trois individus par une filiation matrilinéaire », écrivent ces chercheurs dans l’article relatant leur découverte, qui a été publié dans la revue Nature Communications.

« Nous nous sommes ensuite posé une question : se pouvait-il que nous observions une concordance parfaite [entre le squelette et l’un des descendants] par pur hasard, parce que cette séquence d’ADN est très commune dans la population ? » ajoute Mme King. Les chercheurs ont donc comparé cet ADN mitochondrial à celui de 26 127 Européens et de 1832 Britanniques. Ils n’ont alors trouvé aucune concordance, ce qui indique que « la séquence est rare ».

Le chromosome Y, quant à lui, n’est présent qu’en une seule copie dans chaque cellule, il est donc plus difficile d’obtenir ce matériel génétique en bon état. Et, bien qu’il soit transmis en très grande partie tel quel, « il peut néanmoins subir des mutations au fil du temps », fait remarquer M. Crispino.

Comme le chromosome Y n’est porté que par les hommes, il n’est transmis que par le père à ses garçons. Les scientifiques ont donc cherché et trouvé dans l’arbre généalogique de la lignée patrilinéaire cinq descendants vivants de l’arrière-arrière-grand-père, soit le trisaïeul, de Richard III, car ce denier n’avait pas eu de descendants. L’analyse du chromosome Y de ces cinq personnes n’a toutefois pas révélé de concordance avec celui du squelette, ce qui a conduit les chercheurs à conclure que ces descendants ne sont pas reliés génétiquement au squelette, qu’ils n’ont donc pas de liens de parenté avec lui. Pour expliquer cette discordance, ils formulent l’hypothèse que des fils illégitimes ont pu être reconnus et intégrés dans la dynastie royale au cours des multiples générations.

« Saut de foi »

Mme King n’a pas été particulièrement surprise de ne pas trouver de concordance dans l’ADN du chromosome Y. « Je savais par ma recherche de doctorat que parfois, quand on teste les gens et qu’on porte attention à leur chromosome Y, leur père biologique ne s’avère pas toujours celui qu’ils croyaient. Les rois avaient des enfants avec leurs maîtresses et ces enfants étaient parfois légitimés plus tard », relate la chercheuse.

« Il faut se rappeler cet adage : la mère, c’est sûr ; le père, c’est peut-être. L’homme est un animal dont la fidélité est quelque peu sujette à caution ! […] Si la reine mère a couché avec un gueux et qu’elle ne l’a pas dit à son mari, l’enfant du gueux est devenu roi », ajoute M. Crispino, qui souligne que les chercheurs ont ainsi trouvé « une explication qui est recevable et qui donne satisfaction pour maintenir l’hypothèse a priori, mais qui est invérifiable et qui sort de la connaissance ».

Néanmoins, les auteurs de l’étude concluent qu’en vertu de l’ensemble des indices historiques, chimiques, morphologiques et génétiques accumulés, « la preuve que le squelette est bien celui de Richard III est écrasante ». « Nous n’avons pas utilisé que les résultats ADN pour conclure. Nous avons procédé comme pour le cas d’une personne disparue », souligne Mme King.

Emmanuel Milot, professeur de génétique et de science forensique à l’UQTR, rappelle que « l’ADN peut aider à éliminer des pistes et parfois même à soutenir une hypothèse sur l’identité d’un individu ancien. Toutefois, la conclusion scientifique ne s’exprime qu’en termes de probabilité ou de plausibilité. Établir l’identité d’une personne de façon “définitive”, au sens de la certitude, n’est pas une conclusion que permet l’ADN directement. Passer de la probabilité à la certitude est ce que nous appelons un “saut de foi”, autrement dit une décision, pas un fait scientifique », affirme-t-il.

« Certains scientifiques ont parfois tendance à clamer haut et fort qu’ils ont prouvé que cette sépulture est celle d’untel. Ils ne prouvent rien, mais soutiennent une hypothèse, laquelle peut par ailleurs s’avérer hautement probable sur la base des observations génétiques », dit-il.