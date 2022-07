Souffleur de verre pour la science

5 Cédric et sa conjointe, Karina Guévin, partagent un atelier à domicile. « On réalise de nombreux projets ensemble. Elle est douée en figuratif. Moi, c’est plus les choses droites. Je suis plus un technicien et elle une artiste. » La spécialité de Karina : les figurines miniatures, comme ce cochon ailé. Les lunettes violettes qu’elle porte sont indispensables pour se protéger, mais aussi pour mieux distinguer la pièce en éliminant la partie orange de la flamme. Valérian Mazataud Le Devoir