Première mission privée vers la Station spatiale internationale 

Trois hommes d’affaires et un ancien astronaute ont décollé vendredi à bord d’une fusée de SpaceX pour la première mission entièrement privée vers la Station spatiale internationale, où ils resteront un peu plus d’une semaine.

Le décollage a eu lieu à 11 h 17 depuis le centre spatial Kennedy, sous le ciel bleu de Cap Canaveral, en Floride.

Des novices se sont déjà rendus dans la Station spatiale internationale (ISS), notamment dans les années 2000. L’année dernière, la Russie y a envoyé une équipe de tournage de film, puis un milliardaire japonais. Mais ceux-ci volaient à bord des fusées Soyouz, accompagnés de cosmonautes.

Cette fois, c’est la société Axiom Space qui a organisé le voyage, en achetant à SpaceX le moyen de transport et en rétribuant la NASA pour l’utilisation de sa station. « Nous élargissons à l’espace les frontières terrestres du commerce », s’est félicité Bill Nelson, le patron de l’agence spatiale américaine, qui a assisté au décollage. « Dire que nous sommes heureux est un euphémisme », a déclaré lors d’une conférence de presse le p.-d.g. d’Axiom Space, Michael Suffredini, soulignant qu’il s’agissait de l’aboutissement de six années de travail avec la NASA et SpaceX. Le commandant de la mission, nommée Ax-1, est l’Américano-Espagnol Michael López-Alegría, un ancien astronaute de la NASA désormais employé d’Axiom. Il s’est déjà rendu dans l’ISS. Les trois autres membres de l’équipage ont payé plusieurs dizaines de millions de dollars chacun pour l’expérience. Le rôle de pilote est occupé par l’Américain Larry Connor, à la tête d’une société immobilière.

Également à bord : le Canadien Mark Pathy, patron d’une société d’investissement, et l’ex-pilote Eytan Stibbe, cofondateur d’un fonds d’investissement. Aucune femme ne s’était portée candidate pour cette première mission, a précisé le patron d’Axiom Space.

Les quatre hommes ont un programme bien rempli, avec 25 expériences, sur le vieillissement, la santé cardiaque ou encore les cellules souches.

« Les expériences que j’emporte là-haut, qui proviennent d’universités canadiennes et d’organismes de recherche, n’auraient probablement pas eu l’occasion d’être testées dans l’espace » sans cette mission, a fait valoir Mark Pathy. Pour cette raison, entre autres, les membres d’Ax-1 refusent d’être qualifiés de touristes spatiaux. « Je pense qu’il est important de différencier les touristes spatiaux des astronautes privés », a estimé Larry Connor. Les premiers « passent de 10 à 15 heures à s’entraîner, de 5 à 10 minutes dans l’espace. […] Nous avons passé entre 750 et plus de 1000 heures à nous entraîner. » Lui et Michael López-Alegría ont été formés au système de la capsule de SpaceX, Dragon.

La capsule Dragon doit s’amarrer à l’ISS samedi vers 7 h 45. Il s’agit seulement de la sixième fois que SpaceX fait voler des humains (la cinquième vers l’ISS). Le premier vol a eu lieu il y a moins de deux ans.