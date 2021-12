En quoi la situation de la COVID-19 au Québec est-elle différente de l’an dernier?

Mercredi, le Québec franchissait le cap des 2300 infections quotidiennes. Un an plus tôt, à pareille date, la province en rapportait 1797, soit 589 cas de moins. En quoi la situation sanitaire au Québec est-elle différente de l’an dernier ?

Même si les récents bilans quotidiens de la COVID-19 s’apparentent à ceux du début du mois de décembre de l’an dernier en termes de cas, les décès et les hospitalisations attribuables au virus demeurent bien moindres, en partie grâce à la vaccination.

« Le vaccin nous protège bien contre l’hospitalisation due au variant Delta, donc malgré le fait qu’on ait beaucoup de cas, on a beaucoup moins d’hospitalisations. C’est une grosse différence entre la situation actuelle et celle de l’an dernier », résume Gaston De Serres, médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Du 7 au 13 décembre 2020, les autorités rapportaient une moyenne de 1788 nouveaux cas quotidiens, soit 61 de moins que la moyenne aux mêmes dates cette année (1849 cas), selon les données de l’INSPQ. Malgré cette moyenne actuelle plus importante, on compte 10 fois moins de décès que l’an dernier. Durant cette même semaine, on recensait une moyenne de 38 décès en 2020, alors qu’on en compte 3 cette année.

Le Québec annonçait 4 décès supplémentaires dans son bilan du mercredi 15 décembre 2021. Il y a un an jour pour jour, on annonçait plutôt 41 nouveaux décès.





Le maintien de l’autorisation des rassemblements de 20 personnes vaccinées à Noël dépendra du nombre d’hospitalisations à l’approche du temps des Fêtes, disait François Legault plus tôt cette semaine.

Bien moins d’hospitalisations

Les hospitalisations sont, elles aussi, beaucoup moins fréquentes qu’à la veille des Fêtes l’an dernier. Toujours pour la période du 7 au 13 décembre, les nombres de patients aux soins intensifs sont près de deux fois moindres cette année, et même près de quatre fois moins pour les séjours hors des soins intensifs.

Comment expliquer la différence entre le nombre d’infections plus élevé que l’an dernier et le nombre d’hospitalisations et de décès qui se sont affaissés depuis ?

« Pour le variant Delta, on voit une efficacité [du vaccin] à protéger contre l’hospitalisation qui reste à peu près inchangée [à travers le temps] : elle est partie de 97 % deux semaines après la deuxième dose à 95 % entre deux semaines et plus après [la deuxième injection] », explique le Dr De Serres.

La protection vaccinale contre les infections n’est toutefois pas la même : l’efficacité entre le moment de l’injection de la deuxième dose et celle constatée 32 semaines plus tard passe d’environ 92 % à 75 %. « Ce que ça nous dit, c’est que parmi les personnes vaccinées, on a une certaine vulnérabilité à l’infection, mais pas à la maladie grave », résume le médecin-conseil.

Malgré ces données aux apparences positives comparativement à l’an dernier, la montée soutenue des cas aura inévitablement des répercussions sur les hospitalisations, note le Dr De Serres. Et l’arrivée du variant Omicron est probablement le plus grand « perturbateur » à l’arrivée des Fêtes.

La menace Omicron

Avec un bilan de 95 cas confirmés à Montréal en date de mercredi, la véritable présence du variant Omicron sur le territoire québécois est toujours énigmatique. Au moment d’écrire ces lignes, le gouvernement du Québec n’avait pas fait de mise à jour sur les données à l’échelle de la province.

« C’est clair que l’Omicron va changer le portrait à court terme. Est-ce que c’est d’ici deux semaines, un mois ? On ne le sait pas, mais c’est sûr que le Québec ne va pas y échapper », selon le Dr De Serres.

Déjà amorcée dans la province depuis les dernières semaines, la hausse des infections sera nécessairement accentuée par la propagation du nouveau variant contagieux. Le nombre de nouveaux cas est en forte augmentation (29 %) par rapport à la semaine précédente (8220 versus 6348). Cette hausse est marquée dans tous les groupes d’âge et dans la plupart des régions.

Un pourcentage de ces cas nécessitera forcément une hospitalisation, dont beaucoup d’individus non vaccinés, explique le médecin, qui rappelle qu’une personne non vaccinée a 20 fois plus de chances d’être hospitalisée pour la COVID-19 qu’une personne adéquatement vaccinée.

« C’est sûr qu’avec le variant Delta, on n’était pas trop préoccupés par les hospitalisations, parce qu’avec protection de 95 %, c’est quand même énorme. Mais si ça baisse beaucoup avec le variant Omicron, ça pourrait être extrêmement difficile de prévenir un afflux de cas dans les hôpitaux », croit le médecin-conseil.

Plusieurs questions restent toutefois en suspens quant à la dangerosité du variant et son impact sur les hospitalisations. « Alors qu’on commençait tout juste à apprivoiser le variant Delta, le variant Omicron, de par sa nature très contagieuse, nous demande de questionner nos décisions en lien avec les mesures sanitaires », a fait valoir le Ministère de la Santé et des Services sociaux par courriel au Devoir.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, déclarait mercredi que la progression du variant Omicron à l’international lui « fait craindre le pire. » Les Canadiens devraient maintenant reconsidérer tout plan de voyage non essentiel à l’extérieur du pays durant les Fêtes, selon Ottawa.

Méthodologie Le données et les moyennes des cas de COVID-19 rapportés en 2021 dans cet article sont tirés des données de l’INSPQ. Le nombre de nouveaux cas confirmés pour les journées les plus récentes peut être moins élevé que le nombre de nouveaux cas rapportés dans le bilan quotidien officiel du gouvernement en raison d’un retard dans la saisie des données dans le système, ce qui peut expliquer la variation par rapport à certains chiffres.