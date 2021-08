Même adéquatement vacciné, il faut rester vigilant face à la COVID-19

Les personnes vaccinées peuvent toujours transmettre le virus de la COVID-19. La vigilance s’impose toujours selon les autorités sanitaires.

Une personne peut contracter la COVID-19 même si elle est vaccinée deux fois, rappelle le Dr Stéphane Perron, médecin spécialiste à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). « On s’entend qu’on est dans les eaux de 5 à 10 % » des doublement vaccinés qui risquent de contracter la maladie avec des symptômes. Les conséquences demeurent en général bénignes.

La vigilance s’impose toujours, parce que si une personne ressent des symptômes, même vaccinée, elle peut transmettre le virus.

« Ceux qui sont symptomatiques [et vaccinés], selon ce qu’on a comme information scientifique la plus à jour, c’est que ces personnes-là peuvent le transmettre autant qu’une personne qui n’est pas vaccinée », certifie le Dr Perron. Ainsi, les non-vaccinés courent le risque d’être contaminés par les vaccinés. En cas de doute, les patients devraient donc passer un test de dépistage et s’isoler.

Les centres de contrôle et prévention des maladies des États-Unis (CDC) abondent dans le même sens, en déclarant sur leur site Internet qu’en étant vacciné et infecté par le variant Delta, « on peut propager le virus aux autres ».

Les autorités sanitaires américaines ont d’ailleurs publié la semaine dernière une compilation d’études concernant les éclosions parmi des populations vaccinées. L’analyse prouve la virulence du variant Delta même chez les personnes vaccinées et incite les gouvernements à limiter les rassemblements en fonction des niveaux de transmission de la COVID-19 et du taux de vaccination, entre autres facteurs.

Ce texte est tiré de notre infolettre « Le Courrier du coronavirus » du 9 août 2021. Pour vous abonner, cliquez ici.