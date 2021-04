Décollage réussi de la fusée habitée de SpaceX

Une fusée SpaceX transportant quatre astronautes s’est élancée avant l’aube vendredi de son pas de tir du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, afin de se rendre à la Station spatiale internationale.

Le départ du second vol habité de SpaceX a eu lieu à 5 h 49, heure avancée de l’est. Les quatre voyageurs passeront six mois dans la station spatiale.

Quelques heures avant le décollage, avant d’être conduits au pas de tir, les deux astronautes des États-Unis et leurs collègues de la France et du Japon ont reçu les voeux de bonne chance de la part du grand patron de SpaceX, Elon Musk, dans le respect de la distanciation physique.

Les prévisions météorologiques étaient favorables, non seulement en Floride, mais tout le long de la côte Est sur la trajectoire de la fusée dans son ascension vers l’espace.

Pour la première fois, les ingénieurs de SpaceX ont utilisé au décollage une fusée Falcon 9 et une capsule Dragon recyclables pour transporter le commandant de la mission, l’Américain Shane Kimbrough et sa compatriote Megan McArthur, le Français Thomas Pesquet et l’astronaute nippon Akihiko Hoshide. Ils ont tous quatre déjà volé dans l’espace.