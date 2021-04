L’hélicoptère «Ingenuity» a volé pour la première fois sur Mars

Ingenuity, l’hélicoptère de la NASA, a brièvement volé sur Mars, devenant le premier engin motorisé à effectuer un vol sur une autre planète, a annoncé lundi matin l’agence spatiale américaine.

C’est sous les applaudissements et les cris de joie que la nouvelle a été accueillie dans la salle de contrôle du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

« Nous pouvons maintenant dire que des humains ont fait voler un engin motorisé sur une autre planète ! », s’est enthousiasmée MiMi Aung, cheffe de projet de l’hélicoptère.

Scientifiques et amateurs ont pu suivre en direct sur Internet l’analyse des données par les ingénieurs de la NASA, transmises à la Terre quelques heures après le vol lui-même.

Une courte vidéo du vol, prise par l’astromobile Perseverance à bord de laquelle Ingenuity est arrivé sur la planète rouge avant de se décrocher, a été diffusée dans la foulée de l’annonce. On y voit l’engin faire du surplace à environ trois mètres d’altitude puis se poser sur la surface de Mars.

