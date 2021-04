Le Royaume-Uni a-t-il atteint l’immunité collective?

Au Royaume-Uni, où le nombre de cas est en forte diminution, la question se pose : le pays a-t-il, oui ou non, atteint l’immunité collective ? Chose certaine, une grande proportion de la population britannique a reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19. En Angleterre, l’immense majorité des personnes de 50 ans et plus ont été vaccinées. En Irlande du Nord, les rendez-vous sont ouverts aux 40 ans et plus. Tout va si rondement que, depuis le début avril, la majorité des quelque 400 000 coups d’aiguille donnés chaque jour au Royaume-Uni sont des secondes doses.



Photo: Source: Our World in Data