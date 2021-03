Nouvelle image, plus détaillée, d’un trou noir

Une équipe d’astrophysiciens internationaux, dont un Canadien, a publié une image plus détaillée d’un trou noir.

L’Institut Perimeter pour la physique théorique, de Waterloo, en Ontario, affirme que la nouvelle image montre bien le « tourbillon net » de la lumière autour du trou noir, tel qu’il apparaît en lumière polarisée. Selon Avery Broderick, de l’institut ontarien, la lumière polarisée permet aux chercheurs d’en savoir plus sur les champs magnétiques entourant le trou noir de la galaxie M87.

Les scientifiques croient que la nouvelle image aidera à mieux comprendre comment les champs magnétiques permettent au trou noir de « manger » de la matière en émettant de puissants jets d’énergie.

Il y a deux ans, les chercheurs liés au réseau de radiotélescopes « Event Horizon » avaient publié la première image d’un trou noir. Cette collaboration internationale est composée de plus de 300 scientifiques qui ont compilé l’image de huit télescopes terrestres positionnés à travers le monde.

La nouvelle image, quant à elle, fait partie de deux articles publiés mercredi dans la revue The Astrophysical Journal.

« Lorsque le réseau Event Horizon Telescope étudie la polarisation des sources provenant du cosmos, nous recherchons vraiment des informations sur la structure des champs magnétiques », a déclaré M. Broderick, qui est également professeur à l’Université de Waterloo.

Les chercheurs ont déclaré que l’équipe avait mis deux ans à compiler cette image, qui ne correspond pas au trou noir le plus proche de la Terre, mais à celui au centre de la galaxie voisine, Messier 87, qui était plus facile à observer aux télescopes. Ce trou noir a une masse d’environ six milliards de fois celle de notre Soleil et est situé à environ 53 millions d’années-lumière de la Terre. Une année-lumière équivaut à environ 9500 milliards de kilomètres.