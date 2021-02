11 personnes infectées par un variant, Québec adapte sa stratégie

Le Québec compte désormais 11 personnes infectées par un variant préoccupant du coronavirus sur son territoire. Alors qu’on en dénombrait huit, vendredi dernier, le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) a indiqué lundi soir au Devoir que trois autres cas ont été confirmés depuis.

Dans le but d’accélérer la recherche de ces cas porteurs d’un variant sous surveillance, Québec déploiera dans les prochains jours une nouvelle stratégie de criblage qui consistera à soumettre tous les cas ayant été déclarés positifs à la COVID-19 par un laboratoire hospitalier à un second test PCR permettant de repérer ceux qui sont infectés par un variant britannique, sud-africain ou brésilien.

Cette stratégie devrait être plus efficace et plus rapide que le séquençage génétique pour dépister sur le territoire québécois les personnes infectées par un des trois variants qui circulent dans le monde, car les résultats de ce test PCR sont obtenus en 24 heures alors que ceux issus du séquençage du génome des virus d’un échantillon ne sont disponibles que 7 à 10 jours plus tard. De plus, comme le séquençage est une technique complexe et coûteuse, seulement 8,5 % des cas déclarés positifs peuvent faire l’objet d’une telle analyse génétique.

Ce type de test PCR qui sera déployé dans tous les laboratoires cliniques des hôpitaux du Québec permettra donc d’accélérer l’identification des cas possibles de variant et ainsi de lancer plus rapidement les interventions de santé publique appropriées, soit le confinement des cas et le traçage de leurs contacts, etc.

Les cas qui auront été repérés et suspectés seront ensuite confirmés par un séquençage génétique au LSPQ.

Parmi les 11 cas de variant confirmés, huit sont porteurs du variant britannique, deux du variant sud-africain et un patient est atteint d’un variant provenant de Californie. Ce dernier variant qui a été observé en Californie est actuellement sous surveillance, il n’a toutefois pas encore été décrit comme étant plus contagieux et plus susceptible d’accroître la sévérité de la maladie. Aucun cas du variant brésilien n’a toutefois été détecté à ce jour.

Certains de ces 11 cas ont d’abord été identifiés comme des cas potentiels de variant britannique par la méthode de criblage de Thermo Fisher Scientific avant d’être confirmés par séquençage du génome des virus. Les autres cas ont été découverts par le séquençage génétique effectué par le LSPQ sur des groupes d’individus cibles, tels que les personnes déclarées positives à la COVID-19 qui reviennent de voyage étains que celles faisant partie d’éclosions soudaines. Plusieurs des huit cas porteurs du variant britannique étaient en effet des voyageurs, a précisé le Dr Michel Roger, directeur médical du LSPQ.

