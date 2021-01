Les animaux émotifs, par-delà les larmes de crocodile

On a longtemps cru que seuls les primates éprouvaient des émotions complexes, comme l’empathie. Des observations éthologiques nous confirment que maints autres animaux appartenant à des espèces sociales manifestent de telles émotions et savent décoder les états affectifs d’autrui.

Nombreux sont les animaux qui ressentent la peur, la colère, la joie, la tristesse, des émotions, dirait-on, primitives et fondamentales. Mais savent-ils reconnaître ces mêmes émotions chez leurs congénères, voire chez les individus d’une autre espèce ? Et peuvent-ils éprouver et exprimer de l’empathie, une émotion beaucoup plus complexe, envers autrui ?

« L’empathie est une émotion plus complexe parce qu’il faut avoir conscience de la douleur de l’autre. Il faut être capable d’interpréter la douleur de l’autre et savoir modifier son comportement en fonction de la douleur de l’autre. L’empathie n’est utile que pour des individus qui vivent en groupe », explique en entrevue Loïc Bollache, chercheur en écologie comportementale à l’Université de Bourgogne Franche-Comté.

Plusieurs expériences ont pu démontrer que les animaux perçoivent la douleur de leurs congénères. Par exemple, lors d’une expérimentation effectuée avec deux rats qui ont été élevés ensemble, on a pu observer que, lorsque l’un d’eux s’est retrouvé emprisonné dans une cage, l’autre est devenu très nerveux, a cherché de façon compulsive le moyen de libérer son compagnon et y a finalement réussi en soulevant une porte permettant au rat pris au piège de s’évader. Quand, dans un second temps, les expérimentateurs ont administré au rat témoin de l’emprisonnement de son compagnon un anxiolytique qui a supprimé son anxiété, ce dernier est demeuré insensible à la situation inconfortable de son congénère et n’a par conséquent pas cherché à le libérer.

Phénomènes divers de consolation

L’observation de corbeaux et de corneilles qui se chamaillent a aussi grandement étonné les chercheurs, qui ont remarqué que, lors d’une dispute entre deux individus, les autres congénères qui avaient observé la scène venaient consoler le perdant une fois le conflit terminé.

Dans un tel contexte, les corvidés manifestent un ensemble de comportements qu’on ne voit à aucun autre moment : le perdant et l’observateur se frottent les becs, se les tordent gentiment et ils posent la tête sur le cou de l’autre. Les chercheurs ont interprété ces gestes bien singuliers comme des actes de consolation. Et ils ont également constaté que, quand une victime avait été consolée, elle avait beaucoup moins tendance à essayer de se venger ou à entrer à nouveau en conflit avec un autre individu que quand elle ne l’avait pas été. « Du coup, on voit l’intérêt de consoler celui qui est malheureux, pour le groupe. Les consolateurs le font pour la victime, mais pour eux aussi, pour ne pas être embêtés ultérieurement », souligne M. Bollache, qui donnait une conférence virtuelle au Cœur des sciences en décembre dernier.

Un comportement semblable est adopté par les loups d’une meute, dont les interactions sont constamment conflictuelles. Une chercheuse italienne a montré qu’un conflit pour un bout de nourriture, pour un endroit où se reposer ou pour autre chose survenait toutes les minutes dans une meute.

Comme une forte hiérarchie sociale prévaut au sein de la meute, les relations entre les membres sont toujours conflictuelles et servent à réaffirmer la position sociale de chacun. Quand il y a un conflit entre deux individus, entre un dominant et un subordonné, par exemple, ces derniers vont se réconcilier après quelques minutes en allant se lécher le museau, et le dominé fera acte de soumission. Plus les protagonistes du conflit se réconcilient rapidement, plus leurs congénères témoins de la scène auront tendance à venir les consoler. « Il y a une prime à ceux qui se réconcilient. Dans un collectif de loups, un individu très agressif qui ne voudrait jamais se réconcilier et être consolé ne pourrait pas survivre parce qu’il serait toujours en conflit, et ce serait très coûteux pour lui. Pour pouvoir vivre en société, ces espèces ont inventé des systèmes pour se réconcilier très vite, soit en passant par un individu tiers qui vient consoler les acteurs du conflit, soit ces derniers se réconciliant eux-mêmes. Et ces parades, ces systèmes pour se consoler, constituent une vraie preuve d’empathie », explique le spécialiste de l’écologie comportementale.

Empathie éléphantesque

L’empathie vécue et manifestée par les éléphants se traduit parfois par des comportements pour le moins mystérieux et intrigants. Des chercheurs ont vu des éléphants s’arrêter auprès d’un squelette de leur espèce qu’ils avaient trouvé par hasard dans la savane et manipuler ces ossements délicatement et longuement, pendant parfois près d’une heure, comme s’ils pleuraient un proche.

Une chercheuse américaine a pour sa part observé la matriarche d’un groupe d’éléphants qui, alors qu’elle agonisait, s’est éloignée de sa tribu pour aller mourir tranquille. La matriarche d’un groupe voisin est alors venue la rejoindre, essayant périodiquement de la relever, et l’a accompagnée pour ses derniers moments pendant plus de 48 jours.

« Pour maintenir la cohésion au sein des groupes d’animaux, il est nécessaire de sentir la détresse de l’autre, d’avoir de l’empathie et aussi d’inventer des comportements pour réconforter l’autre, pour le consoler. On considère que, chez toutes les espèces sociales, l’empathie et les phénomènes de consolation sont des éléments importants pour maintenir la cohésion des groupes. Et dans les groupes où ça n’existerait pas, il y aurait certainement trop de conflits, et le groupe ne survivrait pas », résume M. Bollache.

La sélection artificielle de la proximité

Les animaux domestiques ont-ils une intelligence émotionnelle plus développée que les animaux sauvages ? « Tout à fait, car on les a sélectionnés pour ça », répond M. Bollache. Les animaux domestiques sont issus d’une sélection artificielle qui visait à choisir les individus les plus gentils avec l’humain. « Un chat domestique fait preuve d’une grande proximité avec l’humain que n’a pas du tout un chat sauvage parce que les chats présentant cette affinité avec l’humain ont été sélectionnés lors de la domestication de cette espèce », explique M. Bollache.

Qui n’a pas été réconforté par les petits coups de langue sur la joue de son chien dans un moment de tristesse ? Clairement, les chiens décodent les émotions de leur maître. Des chercheurs de la Lincoln University, au Royaume-Uni, l’ont confirmé par une étude mettant en évidence la capacité des chiens domestiques à reconnaître les émotions de leurs congénères ainsi que celles des humains à partir de l’expression faciale et des sons émis par ceux-ci.

Dans cette expérience, les chercheurs ont en effet remarqué que les chiens fixaient préférentiellement leur attention sur le visage (projeté sur un écran) manifestant l’émotion qui correspondait à l’intonation de la voix qu’on leur faisait entendre simultanément. Par exemple, ils accordaient plus d’intérêt au visage exprimant la joie quand ils entendaient une voix enjouée, et plus d’attention au visage fâché et agressif lorsque se faisait entendre une diatribe négative. Le fait que les chiens arrivaient à interpréter le contenu émotionnel de ces deux différents stimuli (visuel et auditif) sans entraînement particulier et sans être familiarisés avec les visages présentés indique qu’il s’agit d’« une aptitude intrinsèque à l’animal » qui facilite « la communication et les interactions sociales ». « Il est possible que, durant la domestication, de telles caractéristiques aient pu être retenues et potentiellement sélectionnées, bien qu’inconsciemment », écrivent les auteurs de cette étude dans l’article qui la décrit dans Biology Letters.

« Votre chien vous observe toute la journée, parce que c’est vous qui lui donnez à manger, qui le caressez, qui allez le promener. Il est entièrement dépendant de vous. Il est extrêmement attentif à vos moindres signes, il apprend à tout décoder de vous. Du coup, quand vous n’êtes pas bien, quand vous êtes triste, il le perçoit sans aucun doute », ajoute Loïc Bollache.

Le comportement qu’adoptent les animaux auprès des personnes qui vont mourir est remarquable. Ils sont très doux avec elles, souligne-t-il. « On pense que les animaux ne sont pas totalement étrangers à nos douleurs et à nos souffrances. L’empathie existe entre les individus d’une même espèce, mais aussi entre nous, humains, et nos animaux domestiques. Entre le chat et celui qui l’a domestiqué, on ne sait jamais qui est le maître, car la domestication est un échange, une coopération entre des individus. On a un intérêt commun à être ensemble. Quand on est moins bien, l’animal nous aide et, inversement, quand il n’est pas bien, il vient sur nos genoux pour se faire caresser », fait-il remarquer.