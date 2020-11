Le Canada est le pays qui a réservé le plus de vaccins par rapport à sa population

Le Canada a passé des commandes pour un total de 358 millions de doses vaccinales contre la COVID-19. Avec 9,5 doses par habitant, notre pays est celui qui a jusqu’à présent réservé le plus de vaccins par rapport à sa population. Notre graphique vous permet de comparer les commandes de quelques pays, en date du 11 novembre, selon des données publiques répertoriées par le Duke Global Health Innovation Center (DGHIC). (Notez l’absence de la Chine dans la liste.)

Ottawa devrait donc disposer de beaucoup plus de doses que nécessaire, même si les vaccins nécessitent une dose de rappel — à condition, bien sûr, que suffisamment de ces vaccins fonctionnent et soient homologués. Chose certaine, le portfolio vaccinal canadien est avantageusement diversifié : des millions de doses ont été commandées à six développeurs, dont Pfizer-BioNTech, Moderna et Sanofi-GSK.

Photo: Données: Duke Global Health Innovation Center et Banque mondiale

En fait, le livret de commandes de certains pays occidentaux, comme le Canada, est si bien garni qu’il nuit à l’éventuelle lutte contre le coronavirus dans les pays pauvres, faisait récemment valoir en entrevue au Globe and Mail Andrea Taylor, une analyste du DGHIC. « Puisque les capacités de production sont limitées, chaque entente directe conclue par un pays comme le Canada réduit le nombre de doses disponibles pour une initiative comme COVAX », disait-elle, en faisant référence à l’initiative internationale visant à assurer un accès équitable aux vaccins.

La ministre du Développement international du Canada, Karina Gould, ne croit pas que des ententes directes mettent en péril les efforts internationaux de vaccination. « Nous avons aidé à mettre en place [COVAX] depuis le tout début et nous agissons activement pour aider à lui donner forme. Et nous voulons vraiment voir cela être un succès », expliquait-elle au quotidien torontois.