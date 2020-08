Le Biodôme rouvrira ses portes le 31 août

Après plus de deux ans de travaux, le Biodôme de Montréal ouvrira ses portes au public le 31 août prochain, a annoncé jeudi la direction d’Espace pour la vie. L’immeuble, qui a subi une cure de jeunesse architecturale, a également renouvelé en bonne partie sa collection faunique, qui a du même coup été enrichie.

« La migration du Biodôme, ce n’est pas une transformation de façade. C’est une migration dans notre façon d’aborder nous-mêmes notre relation avec la nature », a résumé le directeur d’Espace pour la vie, Mathieu Brunelle.

Dans le cadre des travaux, la structure de l’ancien vélodrome a notamment été dégagée, de façon à offrir un bâtiment nettement plus lumineux. Chaque écosystème a également subi des transformations. C’est le cas de la Forêt tropicale humide et du Golfe du Saint-Laurent, qui offriront de nouveaux points de vue aux visiteurs. Même chose pour l’érablière des Laurentides et pour l’écosystème typique des régions subpolaires. Les panneaux informatifs traditionnels ont en outre été remplacés par une application mobile.

« Nous retrouvons notre Biodôme plus beau, plus pertinent et plus informatif que jamais », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dans le cadre d’un point de presse tenu jeudi matin dans le hall d’entrée de l’ancien vélodrome, construit à l’époque des Jeux olympiques de 1976.

« Trente ans après son ouverture, le Biodôme joue toujours un rôle de premier plan dans la mise en valeur de nos écosystèmes et nous rappelle à quel point la biodiversité est fragile et précieuse », a souligné la mairesse de Montréal.

En raison des règles sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, les visiteurs devront réserver leurs billets, en sélectionnant une date et une « heure fixe » pour la visite. Le port du masque sera aussi obligatoire.