Un avion hybride d’ici 2028

Le cabinet d’ingénierie britannique Electric Aviation Group (EAG) a dévoilé lundi le dessin d’un futur avion régional à propulsion hybride électrique qu’il prévoit de lancer en 2028 afin de réduire les émissions de CO 2 .

Ce projet, baptisé Hera pour Hybrid Electric Regional Aircraft, a été annoncé à l’occasion du premier jour du salon aéronautique virtuel de Farnborough au Royaume-Uni. Le salon, qui devait se tenir cette semaine, a été annulé en raison de l’épidémie de COVID-19 et été remplacé par une série de conférences en ligne.

L’appareil « offrira dans un premier temps une autonomie de 800 miles nautiques [près de 1500 km] à son lancement en 2028 et pourra transporter plus de 70 personnes », affirme le p.-d.g. et fondateur d’EAG, Kamran Iqbal, cité dans un communiqué.

Réduire l’empreinte carbone

Les équipes d’EAG prétendent ainsi être « les premières » à occuper un marché qu’elles évaluent à « 4400 milliards de dollars ». Le groupe affirme avoir déjà déposé 25 brevets et s’attendre à la création de 25 000 emplois et à 5 milliards de dollars d’investissements dans l’industrie aéronautique britannique.

Parmi les pistes pour réduire l’empreinte carbone du transport aérien, celle de la propulsion électrique n’est pas envisageable, en tout cas dans un avenir prévisible, le poids des batteries nécessaires étant trop important. L’hybridation électrique est en revanche considérée comme une stratégie de transition possible puisqu’elle allie la combustion classique avec des carburants fossiles et un moteur électrique, avec des batteries fournissant une énergie d’appoint.

Dans le cadre de son plan de soutien au secteur aéronautique, le gouvernement français a mis sur la table 1,5 milliard d’euros (environ 2,3 milliards de dollars canadiens) sur trois ans afin de développer un « avion neutre en carbone » fonctionnant à l’hydrogène en 2035. Un point d’étape doit être franchi en 2028 avec un prototype destiné à démontrer la fiabilité d’un concept d’avion régional fonctionnant soit à l’hydrogène soit avec une propulsion hybride électrique.