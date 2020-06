Administrée à des personnes ayant été en contact étroit avec des individus infectés, l’hydroxychloroquine ne permet pas de prévenir l’apparition de la COVID-19, conclut un essai clinique effectué au Canada, dont au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), ainsi qu’aux États-Unis. Les résultats de cette étude sont publiés aujourd’hui dans le New England Journal of Medicine.

Dans cet essai clinique auquel ont participé 821 jeunes adultes asymptomatiques qui avaient été exposés à une personne atteinte de la COVID-19 à leur domicile ou dans un milieu de soins, 414 participants ont reçu par coursier dans les quatre jours suivant leur exposition des comprimés d’hydroxychloroquine qu’ils devaient prendre pendant cinq jours, tandis que 407 participants ont reçu pour leur part des comprimés d’un placebo. Autant les chercheurs que les participants ignoraient lequel des traitements, l’hydroxychloroquine ou le placebo, étaient administrés.

Parmi les 821 participants, 719 avaient subi une explosion à haut risque car ils étaient restés pendant plus de dix minutes en présence, plus précisément à moins de deux mètres, d’une personne infectée, et ce, sans aucune protection, c’est-à-dire sans porter de masque ou d’écran facial.

Au cours des 14 jours qui ont suivi le traitement, 49 des personnes qui avaient été traitées par l’hydroxychloroquine ont développé la COVID-19, soit 11, 9 % d’entre elles, et 58 parmi celles ayant reçu le placebo, soit 14,3 %. Puisque la réduction absolue du risque ne dépasse les 2,4 %, les auteurs de l’étude concluent à l’inefficacité de l’hydroxychloroquine à diminuer de façon significative le risque de développer la COVID-19 chez les personnes ayant été en contact avec une personne infectée.

La Dre Emily McDonald, qui a codirigé la portion de l’étude réalisée à McGill et qui est donc coauteure de la publication, fait remarquer qu’il s’agit « du premier essai clinique effectué en bonne et due forme, soit avec des « contrôles », c’est-à-dire en comparant le médicament avec un placebo, et où le traitement (le médicament ou le placebo) a été attribué au hasard aux patients (« étude randomisée »), et sans que les expérimentateurs et les participants ne sachent ce qui a été administré (à double insu).

La Dre McDonald tient également à souligner que le médicament n’a causé aucune complication grave, dont une arythmie cardiaque ou un décès, chez aucun des participants, « ce qui élimine nos préoccupations quant à la sécurité du médicament chez les personnes en bonne santé du moins ».

Directrice de l’Unité d’évaluation des pratiques cliniques du CUSM, la Dre McDonald explique que cette étude a été entreprise parce que l’hydroxychloroquine était connue pour son aptitude à diminuer la réplication du virus. « Après qu’une personne a été exposée au virus, il faut que le virus se réplique [et se multiplie] dans l’organisme pour que la maladie apparaisse. Or, nous pensions que ce médicament pourrait peut-être diminuer la réplication du virus et ainsi prévenir le développement de la maladie, ou du moins ses symptômes », dit-elle.

Cet essai clinique était mené par l’Université du Minnesota, l’Université McGill, l’Université du Manitoba et l’Université de l’Alberta.