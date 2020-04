Combien de décès sont causés par le coronavirus dans le monde?

Planétaire, la pandémie? Décortiquer le bilan officiel des décès permet d’y voir plus clair. Si le SRAS-CoV-2 est originaire d’Asie, ce continent s’en tire relativement mieux que l’Europe et l’Amérique du Nord. (Le bref pic dans le nombre de morts déclarés en Asie à la mi-avril est dû à la déclaration rétroactive par les autorités chinoises de 1290 morts à Wuhan.) En Amérique du Sud, le nombre de décès se maintient à un niveau stable et relativement peu élevé depuis plusieurs semaines. En Afrique et en Océanie, les courbes sont assez basses pour être invisibles à l’oeil nu sur cette figure. Ainsi donc, à moins que le bilan officiel de certains pays soit sévèrement erroné, la COVID-19 est pour l’instant un problème affligeant essentiellement l’Occident.