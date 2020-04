La course au traitement contre le coronavirus

D’un océan à l’autre, ils tentent de trouver des réponses à l’éclosion de la pandémie. En voici quelques exemples.

• Tirer les leçons du SRAS

Il y a quelques années, le Dr Josef Penninger, directeur de l’Institut des sciences de la vie de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et titulaire de la chaire Canada 150 en génétique fonctionnelle, a fait partie de l’équipe ayant découvert la voie par laquelle le SRAS entrait dans les cellules humaines avant de se répliquer. Or, il se trouve que le nouveau coronavirus utilise le même mécanisme, affirme-t-il, ajoutant que le médicament mis au point pour contrer le SRAS a déjà été testé sur l’homme et que des essais cliniques pourraient ainsi démarrer dans les prochains jours.

• Trouver un vaccin

La compagnie albertaine de biotechnologie Entos Pharmaceuticals affirme quant à elle être en mesure de mettre au point un vaccin contre le coronavirus relativement rapidement. Son innovation s’appuie sur la vaccination par injection d’ADN et non, comme la plupart des vaccins, par injection de faibles doses du virus. John Lewis, président de la firme et professeur d’oncologie à l’Université de l’Alberta, explique que dans le cas de la vaccination par ADN, c’est le corps du patient qui fait le travail. Le liquide injecté commande au corps de produire quelques protéines du virus pour encourager une réaction immunitaire. Les tests précliniques démarreront dans les prochains jours.

• Dépister plus rapidement

Une équipe composée de chercheurs de l’Université de Montréal et de l’Université Laval travaille à la mise au point d’un appareil écourtant le délai de réponse au test de dépistage de la COVID-19. En quelques minutes seulement, l’instrument indiquera si l’échantillon contient les anticorps du coronavirus, une opération qui prend actuellement plusieurs heures. L’équipe, composée des professeurs Jean-François Masson, Joëlle Pelletier, Denis Boudreau et Qing Huang, a déjà travaillé sur un prototype capable de détecter les réactions allergiques à un médicament contre la leucémie et a obtenu des résultats positifs.

• Se préparer aux futures pandémies

Srinivas Murthy, professeur au Département de pédiatrie de l’UBC, est le coprésident du comité de recherche clinique de l’OMS pour le nouveau coronavirus. Ce groupe cherche à établir la meilleure description de la COVID-19, afin de pouvoir déterminer quel type de population est plus susceptible de tomber malade et de développer des symptômes plus graves. Selon M. Murphy, l’apparition de virus susceptibles de déclencher des pandémies va devenir « notre nouvelle réalité », nous devons donc être en mesure de répondre de façon vigoureuse et efficace.

• Coordonner la recherche

Cette grande mobilisation pour relever le défi de la COVID-19 nécessite la mise en place d’un mécanisme de coordination afin d’acheminer les propositions et les premiers résultats vers les instances gouvernementales. Dans cette optique, les Fonds de recherche du Québec (FRQ), le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ont mis sur pied un groupe de travail ayant pour mandat de coordonner toutes les actions menées par des scientifiques.