Un nouvel espoir pour les personnes atteintes de sclérose en plaques

L’identification d’une molécule à la surface des lymphocytes B des personnes atteintes de la sclérose en plaques par une équipe du Centre de recherche du CHUM (CRCHUM) ouvre la perspective d’une nouvelle cible à viser pour freiner la progression de cette maladie, qui est plus fréquente au Canada et au Québec qu’ailleurs dans le monde.

Cette découverte, qui donnera un nouvel espoir aux patients, fait l’objet d’une publication dans la revue Science Translational Medicine.

Chez 90 % des personnes atteintes de sclérose en plaques, la maladie débute par une forme cyclique, ponctuée d’épisodes durant lesquels des symptômes font leur apparition, et qui sont suivis de longues périodes de rémission parfois complète. Au bout de 15 ans, de 50 à 60 % de ces patients développent la forme progressive durant laquelle le handicap s’accroît constamment. Par ailleurs, 10 % des patients développent d’emblée une forme progressive qui est généralement beaucoup plus difficile à traiter.

La découverte du CRCHUM pourrait servir à traiter tous les patients se trouvant dans une phase progressive de la maladie.

Maladie auto-immune

Normalement, les cellules immunitaires ne pénètrent pas dans le cerveau, sauf lors d’infections virale ou bactérienne, comme une encéphalite. Elles y sont empêchées par la barrière hémato-encéphalique qui sépare le sang du tissu cérébral.

Or, dans la sclérose en plaques qui est une maladie auto-immune se caractérisant par un dérèglement du système immunitaire, les lymphocytes T et B réussissent à traverser la barrière hémato-encéphalique des petits vaisseaux et pénètrent ainsi dans le cerveau, où ils détruiront la gaine isolante de myéline et les neurones enveloppés par celle-ci.

L’équipe du Dr Alexandre Prat, chercheur au CRCHUM, a découvert la présence d’une molécule à la surface des lymphocytes B des personnes atteintes de la sclérose en plaques qui facilite leur passage à travers la barrière hémato-encéphalique des microvaisseaux cérébraux et induit leur accumulation dans le cerveau où ils produiront des anticorps.

Photo: Bonesso-Dumas

La molécule en question, dénommée ALCAM (Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule), est une molécule d’adhérence qui ressemble à une petite branche de velcro que les cellules du système immunitaire, en l’occurrence les lymphocytes B, utilisent pour pénétrer dans un organe du corps en réponse à une infection ou une agression.

Sur les cellules endothéliales des vaisseaux, d’autre part, se trouvent des récepteurs avec lesquels les molécules d’adhérence présentes sur les cellules immunitaires établissent un contact, « comme une branche de velcro qui s’attache à son anneau de velcro ».

Ce contact permet à la cellule immunitaire de traverser la cellule endothéliale et d’atteindre l’organe, qui dans ce cas-ci est le cerveau, explique M. Prat.

Une fois parvenus dans le cerveau, les lymphocytes B se cachent, demeurent silencieux et s’accumulent.

« Quand ils atteignent une masse critique suffisante, ils forment de petites structures qui produisent des anticorps dirigés contre la gaine de myéline, mais aussi contre les neurones, et qui de ce fait provoquent la forme progressive de la maladie », poursuit-il.

« On sait depuis longtemps que les lymphocytes B jouent un rôle déterminant dans la progression de la maladie puisque deux, bientôt trois traitements qui sont assez efficaces ciblent spécifiquement les lymphocytes B. »

« Mais malheureusement, ces trois traitements éliminent tous les lymphocytes B en circulation dans le sang, ce qui rend les patients beaucoup plus vulnérables aux infections, alors qu’avec notre découverte, on pourrait empêcher sélectivement l’entrée des lymphocytes B dans le cerveau en bloquant les interactions entre ALCAM et son récepteur sur les cellules endothéliales des microvaisseaux. Le patient pourrait ainsi continuer de profiter d’une surveillance immunitaire des infections tout en empêchant l’infiltration dans le cerveau des lymphocytes B qui causent la progression de la maladie », souligne le Dr Prat.

Selon le chercheur, le développement d’un médicament qui ciblerait la molécule ALCAM pourrait prendre jusqu’à cinq à six ans.

« On ne comprend pas vraiment pourquoi la molécule ALCAM est très fortement exprimée sur les lymphocytes B des personnes atteintes de sclérose en plaques mais pas sur ceux des personnes normales, et pourquoi soudainement la barrière hémato-encéphalique devient perméable aux lymphocytes T et aux lymphocytes B. Car il n’y a pourtant pas de corps étranger dans le cerveau, aucune infection virale et bactérienne n’a été associée à la sclérose en plaques, aucun facteur environnemental, tel que des toxines, non plus. »

« On ne sait toujours pas ce qui déclenche cette maladie, on ne sait toujours pas pourquoi il y a beaucoup plus de personnes atteintes au Canada et au Québec qu’ailleurs dans le monde », avoue le chercheur.

« Nous disposons d’environ 14 traitements différents pour soigner la sclérose en plaques. Grâce à ces traitements qui freinent la phase cyclique, on voit beaucoup moins de personnes en fauteuil roulant qu’il y a 20 ans. En continuant d’enrichir notre arsenal thérapeutique, on aura probablement de bonnes chances de freiner la maladie au point où les patients mourront d’autre chose, et cela, on commence déjà à le voir dans notre pratique », se réjouit le Dr Prat.