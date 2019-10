Être infecté par la rougeole efface la mémoire du système immunitaire

Chez les personnes n’ayant pas été vaccinées contre la rougeole, non seulement le virus responsable de cette maladie les rend dangereusement malades, mais il les laisse sans défense contre les bactéries et les virus auxquels elles pourraient être exposées ultérieurement.

Deux études publiées respectivement dans les revues Science et Science Immunology montrent que le virus de la rougeole efface la mémoire que le système immunitaire avait accumulée lors des infections qu’a traversées la personne depuis sa naissance. Ces études soulignent aussi l’importance de la vaccination, qui non seulement prévient cette maladie grave, mais préserve aussi la protection immunitaire que la personne avait acquise contre les infections par le passé.

Des études épidémiologiques ayant montré que la rougeole entraînait une mortalité et morbidité accrues pendant plusieurs années suivant l’infection, des chercheurs du Howard Hughes Medical Institute et de la Harvard Medical School de Boston, ainsi que de l’University Medical Center Rotterdam, se sont appliqués à identifier et à quantifier les effets à long terme de la rougeole sur le système immunitaire. Pour ce faire, ils ont eu accès à des échantillons de sang de 77 enfants (âgés en moyenne de neuf ans) d’une communauté protestante orthodoxe des Pays-Bas qui n’avaient pas été vaccinés. Les prélèvements sanguins avaient été effectués avant que les enfants soient frappés par une épidémie de rougeole, ainsi que sept semaines après l’infection.

À l’aide d’un outil permettant de dépister les anticorps spécifiques à des milliers d’antigènes viraux et bactériens, les chercheurs ont alors remarqué que, dans les échantillons prélevés après l’infection, le « répertoire d’anticorps » avait diminué considérablement, allant jusqu’à 73 % chez certains individus, par rapport à celui d’avant l’infection. En d’autres termes, la plupart des différents types d'anticorps avaient disparu, à l’exception de ceux dirigés contre le virus de la rougeole. Par contre, aucune diminution de ce genre n’a été observée chez les enfants qui avaient reçu le vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO) et qui servaient de contrôle.

Les chercheurs ont aussi observé des résultats comparables chez quatre macaques. Cinq mois après qu’ils eurent contracté la rougeole, ces derniers avaient perdu de 40 à 60 % des anticorps qui les protégeaient contre les autres pathogènes que le virus de la rougeole.

Une autre équipe du Wellcome Sanger Institute à Cambridge, au Royaume-Uni, a pour sa part induit une rougeole chez des furets qui avaient été préalablement vaccinés contre la grippe. Une fois que les animaux eurent récupéré de leur infection, les chercheurs ont remarqué qu'ils avaient perdu les anticorps qu’ils avaient acquis lors de la vaccination. Et quand ils ont été exposés au virus de la grippe, leurs symptômes grippaux se sont avérés beaucoup plus sévères qu’ils auraient dû l’être.

[Après avoir été infecté par la rougeole], il faut rebâtir toute cette mémoire immunitaire. Et les articles nous indiquent que cela prend des mois, voire des années, parce qu’il faut être réexposé à chacun des pathogènes.

Un vaccin efficace

Les chercheurs rappellent que la vaccination contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO) a permis de réduire de 80 % le nombre de cas de rougeole entre 2000 et 2017, sauvant ainsi la vie de 21,1 millions de personnes. Or, en raison de la recrudescence du mouvement anti-vaccin, des règles de certaines communautés religieuses et de l’accès limité au vaccin dans certaines régions du monde, les cas de rougeole ont quadruplé depuis 2018. Bon an, mal an, il y avait ces dernières années 2 % de la population québécoise qui n’était pas vaccinée contre la rougeole.

La rougeole est une maladie grave, souligne la Dre Caroline Quach, microbiologiste et infectiologue au CHU Sainte-Justine. « Un cas sur 20 va se solder par une pneumonie, un cas sur 1000 par une encéphalite, c’est-à-dire une inflammation du cerveau, et un à trois cas sur 1000 peut induire le décès de la personne. »

La mémoire du système immunitaire

Quand une personne contracte une infection, son système immunitaire fabrique des cellules et des anticorps qui s’attaquent aux pathogènes responsables de cette infection. Or, une fois qu’elle a surmonté l’infection, son organisme conserve des cellules qui ont gardé en mémoire ces pathogènes et qui sont prêtes à se multiplier dès qu’elles rencontreront à nouveau ce genre de pathogènes.

Ces deux études montrent que le virus de la rougeole efface toute cette mémoire immunitaire. Une personne qui vient de faire une rougeole se retrouve à peu près comme un bébé qui n’a jamais rien vu, donc n’importe quelle infection peut devenir beaucoup plus grave, car elle doit développer sa protection contre ce pathogène.

Selon les auteurs, « c’est ce qui pourrait expliquer toutes les infections secondaires suivant la rougeole, telles que des otites, pneumonies bactériennes », explique la Dre Quach, avant d’ajouter que, dans l’article, « on dit que le virus de la rougeole a des conséquences semblables à celle de l’administration du Rituximab, qui est un immunosuppresseur puissant ».

Les auteurs des deux articles soulignent aussi que l’introduction du vaccin a vraisemblablement entraîné une diminution de la mortalité infantile en préservant la mémoire immunitaire des enfants traités. « Un enfant de deux ans n’est pas censé mourir d’une gastroentérite, car il a déjà développé une certaine immunité contre cette infection précédemment, alors qu’à trois mois, un bébé peut en mourir, car il n’y a jamais été exposé », précise la spécialiste.

« Il faut rebâtir toute cette mémoire immunitaire. Et les articles nous indiquent que cela prend des mois, voire des années, parce qu’il faut être réexposé à chacun des pathogènes. »

En conclusion, ces articles insistent sur l’importance du vaccin RRO, qui protège non seulement contre la rougeole, mais aussi contre de multiples autres infections potentiellement dangereuses.